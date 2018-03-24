跑1圈捐1元！ 他們跑出50萬善款

2018-03-24 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣報導



嘉義縣梅山鄉梅北國小老師林䧮谷，5年前發起「梅北愛慢跑、愛的一哩路」活動，鼓勵師生和民眾到學校操場每跑一圈，就邀請善心人士捐一元資助貧童，目標50萬；經過5年堅持，昨天最後第50萬圈由全校200多名師生一起達陣，完成「10萬公里的約定」，善款將資助世界展望會6名外國兒童長大。

「跑一圈捐一元，5年總共跑10萬公里！」林䧮谷表示，當初提出「跑步做愛心」，是因為班級原資助認養貧童經費不足，和學生們討論後，才有此創意發想，能堅持5年完成目標，相當不易，一切歸功「學生認真跑、校方勤募款」。

副縣長吳芳銘昨與梅北師生共同跑完最後一圈操場。 記者卜敏正／翻攝 分享 facebook

林䧮谷說，過去5年每年平均要募10萬元，校長陳媺慈建議透過社區、家長、學校老師小額捐款，如非必要不向企業募款，前年一度出現瓶頸、缺2萬餘元，但師生努力辦園遊會、製作認同卡，終於補足。

陳媺慈目前是溪口鄉溪口國小校長，她說，5年前林䧮谷提出「跑一圈捐一元」助童構想，獲得師生贊同，經討論決定募款後，由每班小朋友共同認養一名同年紀的外國小朋友，6個年級共資助瓜地馬拉、亞美尼亞、馬拉威、耶路撒冷、孟加拉及賴索托各一名兒童，讓愛的足跡遍及世界各洲。

梅北師生得知跑步可資助認養貧童，每天認真跑步，連周邊社區居民得知這活動，早晚都到校園慢跑，跑完幾圈就在登記簿上填寫資料，幫忙湊足預定公里數。

昨天上午最後一圈、也就是第50萬圈操場愛心路跑，不僅全校師生參加，嘉義縣副縣長吳芳銘、台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評和許多社區居民都到場一起跑。吳芳銘最後衝刺摔跤，許多人嚇了一跳，他站起來直說「沒事，我假摔！」