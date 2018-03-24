從7歲到90歲 我們都是大體老師

2018-03-24 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ／桃園報導



嘉義長庚紀念醫院骨科醫師許維修去年因慢性B型肝炎急性惡化陷入肝昏迷和死神搏鬥，因有人捐肝移植才獲得重生。 記者許政榆／攝影 分享 facebook

長庚大學昨天舉辦器官捐贈與大體老師追思大會，近千名捐贈家屬和師生共同緬懷82名遺愛人間的亡者，嘉義長庚醫院骨科醫師許維修去年受捐肝臟順利移植挽回一命，更感念捐贈者的大愛才能讓他重生，希望用新生命繼續為社會貢獻。

許維修說，從小就是B型肝炎帶原者，雖每年健檢，去年因慢性B型肝炎急性惡化，雖經治療病況急轉直下，住進加護病房陷入肝昏迷和死神搏鬥，命在旦夕剛好有人捐贈肝臟，由林口長庚外科教授李威震率領肝臟移植團隊完成肝臟移植，鬼門關前走一遭，更能感受捐贈者的大愛。

長庚大學指出，去年有63名器官捐贈和病理解剖者、19名大體老師，共82名來自各行各業、不同年齡層的捐贈者，最小是7歲國小學生，也有女大生、上班族、退休志工及高齡90的長者。

長庚大學解剖學科助理教授徐淑媛說，近年大體捐贈人數漸增，目前一年約使用17具大體老師作為教學，若捐贈超過使用量，會徵求家屬同意由北部7所醫學院共組的教學遺體聯絡中心安排，將大體老師資源共享給其他醫學院使用。

徐淑媛觀察，不少4、50歲的民眾有意捐大體，甚至電洽校方，希望辭世後讓學生作教學使用，也能省去家人辦後事，但捐贈大體有一定條件，如摘除卵巢、子宮等器官，身體內部沒有完整保留則無法成為大體老師作為教學使用，但若切除單邊腎、肺、睪丸等，則不受限制。