傅崐萁關切重建經費 陳美伶：一定會在3月底前核定

2018-03-24 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人、國發會主委陳美伶今天應台積電慈善基金會邀請，陪同該基金會董事長張淑芬及台積電同仁，搭乘首發專案觀光列車赴花蓮。對於花蓮縣長傅崐萁關切的重建經費，陳美伶表示，一定會在3月底前核定；石材、觀光等產業振興計畫，亦已由相關機關研擬完成，將在下周四（3月29日）的重建會議中討論。

陳美伶也籲請縣府，目前仍有不少民宅，因地震毀損、亟待處理，居民感到非常憂慮，仍請縣府簡化程序，儘速完成勘驗並協助進行修繕補強。

花蓮強震後，為了善款如何運用，地方槓上中央，傅崐萁昨天現身立法院，直嗆民進黨「不要再放任下面的小犬出來咬人。」陳美伶則回應，手心手背都是肉，行政院絕對不會虧待花蓮，相信不會有人去惡意批評。

陳美伶今天強調，重建工作千頭萬緒，可以理解縣長的急切，但要讓人民生活恢復原狀，甚至過得更好，重建才算真正成功；希望大家平心靜氣，審慎規劃，以民眾福祉為念，相信在中央、地方與民間力量的共同努力下，一定可以讓花蓮早日完成重建，再現風華。

上午抵達花蓮後，陳美伶隨即前往民意社區、黎明教養院、七星潭等多個台積電援助修繕點探視災民，瞭解修繕進度。她表示，非常感謝張淑芬董事長及台積電在花蓮震災發生後，傾全力協助花蓮重建，也很高興看到許多修繕工程均已展現非常好的成績，甚至比原來的狀況更好，台積電在災後展現的執行力與行動力，讓人非常感佩，也是政府部門效法的楷模。