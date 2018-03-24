法籍神父潘世光病逝 數百教友追思

2018-03-24 15:55 中央社 花蓮縣24日電



法國籍天主教神父潘世光來台服務一甲子，去年9月才領到國民身分證，本月16日因肝癌病逝，享壽86歲。 聯合報系資料照片／記者徐庭揚攝影 分享 facebook 法國籍天主教神父潘世光來台服務一甲子，去年9月才領到國民身分證，本月16日因肝癌病逝，享壽86歲。他服務的玉里鎮東豐天主堂今天舉辦追思彌撒，數百名教友到場追思。

潘世光1959年到台灣，最早在富里鄉東里一代宣教，後派到玉里，並創立露德儲蓄互助社，數十年間在花蓮縱谷宣教，終身貢獻台灣，守護部落。去年9月花蓮縣政府民政處和移民署到東豐天主堂送國民身分證給潘世光，同時舉行潘世光晉鐸60鑽石慶、85歲生日。

這幾年潘世光患有輕微失智症，加上糖尿病及肝癌，行動不便、長時間臥床，生活起居都由乾女兒王菊蘭等照顧。3月16日下午潘世光病逝於台北榮民總醫院玉里分院，享壽86歲。

上午的追思彌撒由天主教花蓮教區主教黃兆明主持，神父所屬的天主教會巴黎外方傳教會的許多外籍神父都到場參加，玉里天主堂的神父劉一峰也到場，兩人是同鄉，過去每月聚會時，潘世光總是煮了一桌法國菜聊慰思鄉之情。

潘世光與部落居民感情如家人，由於部落潘姓家庭多，他就選擇姓潘，取名世光，因為熱情，大家替他取名MAMET，阿美族語是「握手很有力」的意思。上午約500名族人參加潘世光神父的喪禮彌撒，許多人泣不成聲。