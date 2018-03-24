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監委陳師孟：扁是無罪之人 為何中監這麼多限制

傅崐萁轟中央否決產業救助案 陳美伶：還沒看到案子

2018-03-24 13:37聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣長傅崐萁今天開記者會，指縣府提出石材、觀光產業救助需求，卻遭中央否決。遭點名的行政院政務委員陳美伶表示，還沒看到縣府提案，下周會開第五次重建會議，只要符合規定沒有不支持的理由，中央絕不會虧待花蓮。

媒體報導，兼任行政院花蓮震災救助及重建專案小組召集人的政務委員、國發會主委陳美伶昨說，從未同意用善款紓困石材、觀光業者；還指觀光業者受陸客減少影響較大，不是受到這次地震影響。

「到底有沒有良心？」傅崐萁表示，總統蔡英文與行政院長賴清德到花蓮，對於石材產業成為最嚴重的災民，提出相關救助計畫，要求國發會全力支援；但是縣府正式提出相關救助措施時，卻遭中央打臉。

他點名陳美伶否決縣府提案，並批評陳美伶指花蓮觀光產業沒受到震災影響，是因為陸客不來；傅說，連救災這樣國家級的災難，都要搞成這樣政治化，要說什麼事情都是大陸害的，他很痛心。

傅崐萁隨後到花蓮火車站迎接台積電觀光列車首發團，並與隨團前來的陳美伶「對質」。

陳美伶澄清，還沒看到縣府提案，絕沒有否決，更沒有說花蓮觀光未受地震影響，只是中長期的紓困方案要考量整體花蓮的未來發展，地震可能是短期的，有些長遠的必須要做處理；並表示，下周將召開第五次重建會議，只要符合規定，「我沒有不支持的理由。」

她當面向傅崐萁解釋，行政院第一時間有救助和搶險，也有中長期紓困計畫，經濟部工業局已擬出石材業紓困方案，她也要求交通部觀光局在3月底前提出觀光業救助方案，花蓮縣府也可以提出，一起討論怎麼把錢用在刀口上，只要符合目的和法令，沒有不支持的理由。

花蓮縣府表示，前天已將救助需求提送行政院；傅指出，花蓮觀光產業現在慘到「貼在地上」，不是陸客來不來造成，是地震的關係，因為是災民，縣府才配合總統政策提出救助請求，希望陳美伶要有同理心來支持，還要陳美伶「跟民進黨說一下」，不要放任黨內各級民代攻擊花蓮。

「手心手背都是肉」陳美伶說，中央地方一條心，行政院絕對跟花蓮站在一起，不會虧待花蓮。

行政院政務委員陳美伶（中）遭花蓮縣長傅崐萁點名否決縣府的震災救助提案，陳否認指控...
行政院政務委員陳美伶（中）遭花蓮縣長傅崐萁點名否決縣府的震災救助提案，陳否認指控，強調只要符合目的都支持。記者王燕華／翻攝
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行政院政務委員陳美伶（左2）遭花蓮縣長傅崐萁（右２）點名否決縣府的震災救助提案，...
行政院政務委員陳美伶（左2）遭花蓮縣長傅崐萁（右２）點名否決縣府的震災救助提案，陳否認指控，強調只要符合目的都支持。記者王燕華／攝影
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陳美伶傅崐萁地震0206花蓮強震
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