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吸睛！國民黨參選人朱珍瑤掃街拜票 正妹護士服助陣

2018-03-24 11:47聯合報 記者許政榆╱即時報導

國民黨市議員參選人朱珍瑤，從台北市大安文山區轉戰桃園八德區參選，今天上午8點在八德大湳商圈舉行掃街造勢活動，現場除有國民黨Y世代聯盟陳偉杰、陳孝威、簡皇譽等人跨縣幫站台，還有正妹護士陪同掃街拜票，讓一早熱鬧的大湳市場再添熱鬧氣氛。

原來過去朱珍瑤曾任護理師，先前在北市大安文山區跑選舉時，包括在母親節、重陽節等里民活動，親切地提供民眾視力義診，由於該區民眾個性較內斂，不太會有熱情回應，但再一次場合中，朱珍瑤以一身「護士裝」亮相，讓現場參加民眾驚呼「唉唷」、「夭壽這是誰」，也有不少阿伯、年輕男生要求合影，順利炒熱現場氣氛，也成功與民眾互動搏感情，也希望加深在選民心中專業醫護印象分數。

過去鮮少有人穿護士服作為競選服裝，朱珍瑤說，曾有聽到選民對她開玩笑「瑤珍珠」、「瑤瑤要搖去哪裡」，但過去以來都沒有被鹹豬手過，她認為選民開玩笑或許是想拉近關係，加上沒有越過界限，她並不在意，反而開心「因為選民這樣就記得我了」。

為舒緩台北市大安文山區市議員參選爆炸亂局，國民黨2月底透過黨內協調，朱珍瑤改轉戰桃園市八德區參選，她表示，桃園八德的選民相對熱情，每次看到她都會主動問候「看起來年輕」、「還沒結婚以後會不會嫁不出去」，讓她既感動又好笑，但由於八德民風較純樸，朱珍瑤至今仍未以護士造型在八德亮相，擔心選民無法接受。

朱珍瑤表示，今天的造勢活動以正妹護士協助亮相，希望能主打她醫療照護專業能力，增加市民印象，自己則穿Y世代聯盟制服、藍色連帽外套跑透透。朱珍瑤說，此外套設計時，選新北的人是白底藍字，選台北則是藍底白字，雖然轉戰桃園八德，但自己還是穿同件競選外套，加上運動外套行動方便、且表現年輕活力，盼清新形象搭配護理師專業，未來能在健保與長照議題發揮所長。

國民黨市議員參選人朱珍瑤轉戰桃園八德區，今天上午由國民黨青年參選人組成的「Y世代...
國民黨市議員參選人朱珍瑤轉戰桃園八德區，今天上午由國民黨青年參選人組成的「Y世代聯盟」陳偉杰、陳孝威、簡皇譽也跨縣至桃園幫朱站台。圖／朱珍瑤提供
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國民黨桃園市八德區市議員參選人朱珍瑤，今天上午在八德大湳商圈掃街，親切活力形象獲...
國民黨桃園市八德區市議員參選人朱珍瑤，今天上午在八德大湳商圈掃街，親切活力形象獲得不少民眾關注。圖／朱珍瑤提供
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國民黨桃園市八德區市議員參選人朱珍瑤，今天上午在八德大湳商圈掃街，不少攤販見她變...
國民黨桃園市八德區市議員參選人朱珍瑤，今天上午在八德大湳商圈掃街，不少攤販見她變喊「珍瑤加油」。圖／朱珍瑤提供
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國民黨市議員參選人朱珍瑤轉戰桃園八德區，今天請來正妹護士一同掃街拜票，炒熱市場氣...
國民黨市議員參選人朱珍瑤轉戰桃園八德區，今天請來正妹護士一同掃街拜票，炒熱市場氣氛。圖／朱珍瑤提供
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國民黨桃園市八德區市議員參選人朱珍瑤，今天上午在八德大湳商圈掃街，親切活力形象獲...
國民黨桃園市八德區市議員參選人朱珍瑤，今天上午在八德大湳商圈掃街，親切活力形象獲得不少民眾關注。圖／朱珍瑤提供
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