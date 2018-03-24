親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投盟帳篷被拆
藍綠各黨拚選戰
台境外通關赴美
深澳電廠案過關
菲離島駐軍爭議
賑災款遭疑濫用
政治
軍事
綜合

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

談母前夫性騷擾 李文：台灣女生有幾個敢講出來

2018-03-24 11:21中央社 台北24日電

作家李敖辭世後至火化，長女李文都未能憑弔父親，她不斷向媒體發聲，同時公開接下來將在台北進行的維權行動，例如推＃MeTooTaiwan，無懼繼承父親好興訟的戰鬥力。

王尚勤（右）當年孤身在美國生下李文（左），現在卻認為李文「擁有李敖壞的DNA」。...
王尚勤（右）當年孤身在美國生下李文（左），現在卻認為李文「擁有李敖壞的DNA」。圖／王尚勤提供，報系資料照
分享

李敖18日辭世，享壽83歲。他年輕時與女友王尚勤的非婚生女李文沒見到父親最後一面，父親火葬也是經人輾轉告知。李敖重回話題中心，李文一時成媒體焦點，本週在陽明山的住家，陸續接待台灣和中國大陸多家報刊和電視台採訪。

她一身亮粉紅色裝扮接待來訪中央社記者說：「我不喜歡黑色，沒多少黑色衣服。」

李敖生前不要妻子王志慧和一雙兒女與今年54歲的長女李文來往。李敖過世後，李文表示，他太太那邊家人沒遣律師聯繫她，而「這老狐狸（李敖）不可能沒寫遺囑。」

李文口頭雖說和爸爸並不親，從小到大和爸爸相處的時間不長，但是她可說出一個接著一個李敖的小故事，口吻總帶著親暱。

她說，從小，爸爸對她是望女成鳳，要求嚴格。明明要她讀美國學校，又要求她讀中文，幫忙做剪報、整理資料，還包括有裸體女人的海報。「爸爸的教育方式很衝突，中西夾雜，很混亂」。

不過，李敖教她怎麼寫書，李文倒是銘記遵循，「要放小典故、名人名言，書名一定要放『李文』名字；還有，要向出版社強調，不能刪一個字，要不然就告」。她在中國大陸出了好幾本書，也都用到這些守則。

李敖生前在電視節目經常引經據典，隨手捻來西方政治人物小故事，展露博學多聞的一面。事實上，他經常遙控李文，要她寄書或傳真資料。「有時很急，24小時內要幫他傳真資料，要不然他會不高興」。

李文近日向媒體重提，她母親王尚勤前夫曾觸摸、性騷擾她的往事，有女子透過臉書留言，跟她傾訴個人遭性攻擊的經驗。

她感慨的說：「我是美國派，天不怕地不怕，可是台灣女生有幾個敢講出來，就算跟爸媽住了30年，還是不敢講，多可怕。」

她要發起＃MeTooTaiwan的行動，協助性騷擾及性侵受害人，如必要，也希望能協助打免費官司。＃MeToo行動已在全世界許多國家，鼓舞遭性侵女子發言控訴加害人。

李文關注空污等環境生活品質問題，她已因鄰居焚燒稻草或堆肥味道、棄狗造成的髒亂，數度打119、向環保局申訴，絲毫無懼重披父親打官司戰將的戰袍，願意為信念挺身而出。李文住北京10多年期間，打過不少維權官司。

不過，下星期，她要到法院遞的訴狀，先關心個人的部份，她將訴請親子鑑定，要法律確認她與李敖的親子關係，釐清遺產權利。

李敖MeToo親子
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

幻象戰機技師退役 改當「輔具醫師」

2018-03-23 23:09

紮根！司法院推#MeToo 營造性別友善職場

2018-03-23 16:06

勞動部長再突擊桃機勞檢

2018-03-23 13:40

影／勞長突擊桃機二航廈擴建 11缺失罰36萬當場停工

2018-03-23 13:32

島嶼凝視：訪導演柯金源、主唱江育達

2018-03-23 11:21

原住民族保留地禁伐補償最高3萬元　申請時間至4月30日止

2018-03-23 10:00

21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙

2018-03-23 08:28

貼身摯友證實 媒體狂登的道別親筆信非李敖所寫

2018-03-22 10:46

好康不能錯過 田中高鐵 歡迎來標售 投資彰化 讓您幸福

2018-03-22 10:00

享壽八十三 李敖以荒謬寫就他的人生

2018-03-21 16:25

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

1個水庫8個單位管！看政府「潛規則」如何餵水庫吃土

2018-03-02 08:54

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40
看更多

熱門文章

馬英九率前國安高層向繆致哀 李來希：忘恩負義傢伙

2018-03-23 12:29

雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密

2018-03-23 14:43

新聞眼／此時拆深綠場子 柯文哲為哪樁？

2018-03-24 00:10

綠議員罵潑婦罵街 藍議員嗆：妳選上皇帝了嗎？

2018-03-23 16:18

黃健豪諷：蔡政府連維安都超越了一般人的想像！

2018-03-23 20:53

「喜歡馬嗎？那來搬拒馬吧」員警飆創意道盡警察辛酸

2018-03-23 18:05

北市府強拆獨派帳篷 公投盟：柯文哲配合中國箝制自由

2018-03-23 16:47

乾淨的煤到底是啥？賴清德教學：clean coal

2018-03-23 23:58

警察超勤做功德？立委要求取消警加班費1.7萬上限

2018-03-23 12:51

公投盟帳篷清空 蔡丁貴站在原地靜默不語

2018-03-23 20:04

刺客美女來了！「女王蜂」黃玉芬將選彰化市長

2018-03-23 13:25

中監認定扁違規 以後不能參加造勢活動

2018-03-24 09:54

北市府強拆公投盟帳篷 將收取拆除費

2018-03-23 17:14

送別儀式完成 蔡總統臉書謝媽媽「生我養我」

2018-03-23 22:25

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

2018-03-24 08:00

哀悼繆德生遊行出現五星旗 黃重諺：社會需高度警惕

2018-03-23 11:56

八百壯士愛國同心搶走路權 公投盟帳篷慘遭市府拆除

2018-03-23 17:22

謝立功帶人衝市長室 林右昌：他上次就帶人衝我的總部

2018-03-23 12:11

在台「入境美國」 桃機：機上將不能買免稅品

2018-03-23 13:38

【重磅快評】漏開5元發票查得緊 柯P500萬收據查不查?

2018-03-23 16:56

悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

2018-03-23 14:27

繆德生旌忠狀寫積勞病故惹議 賴揆：重要的是旌忠

2018-03-23 12:21

美境外入境審查 目前8國18據點實施

2018-03-23 20:51

柯文哲到派出所批公文阻行賄 葉毓蘭：鋸箭治療法

2018-03-23 20:53

影／賑災補助產業惹議 傅崐萁：勿再放任小犬出來咬人

2018-03-23 13:42

雅米島菲駐軍爭議 外交部:持續向菲表達我方嚴正立場

2018-03-23 16:47

呂秀蓮挑戰柯文哲：該讓女性來治理台北市了

2018-03-24 00:20

赴美可望在台境外通關 外交部評估效益

2018-03-23 13:57

軍改案政院擬下周通過 副總統26日會立委拍板

2018-03-23 17:58

公投盟立院外帳篷一搭十年 柯文哲下令拆了

2018-03-24 00:05

菲軍雅米島建基地 國軍海巡宣示確保我漁民權益

2018-03-23 18:17

傅崐萁：民進黨政府放狗咬人

2018-03-23 13:32

「扁聯會」明成立支持陳水扁 以免一再遭受政治迫害

2018-03-23 19:53

正名「台灣隊」、制訂最低工資法 公投提案過關

2018-03-23 15:04

專家批觀塘案資料不足 中油：資料足就得諾貝爾獎了

2018-03-23 18:47

公投盟攤位恐被拆 自由台灣黨號召守護「建國基地」

2018-03-23 14:25

菲離島據點非針對台 朱學恒：難道是亞特蘭提斯？

2018-03-24 09:35

影／勞長突擊桃機二航廈擴建 11缺失罰36萬當場停工

2018-03-23 13:32

蔡英文上山祭祖 所幸無人干擾

2018-03-23 18:06

影／菲在蘭嶼附近蓋海事基地 賴揆：非台菲重疊海域

2018-03-23 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top