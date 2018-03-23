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幻象戰機技師退役 改當「輔具醫師」

2018-03-23 23:09聯合報 記者郭宣彣／新竹報導

新竹市府提供輔具維修到府服務，讓身障者能定期檢測輔具。 圖／新竹市政府提供
新竹市府提供輔具維修到府服務，讓身障者能定期檢測輔具。 圖／新竹市政府提供
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原本在空軍服務修戰機的技師楊志強、陳基煌退役後，到新竹市輔具資源中心改修輔具，提供長輩輔具免費送到府服務，因此深入社區，幫了不少身障朋友的忙，被譽為「輔具醫師」。

新竹市政府今年首度啟動「輔具服務專車」到府服務計畫，深入竹市40個據點，讓需要輔具的身障朋友不用自行搬運，也不用苦苦等待維修。

市長林智堅表示，透過「輔具服務專車」的機動性，協助身障朋友修理輔具，解決送修受阻窘境。

楊志強在空軍地勤服務20多年，專修幻象2000戰機，退役後投入輔具維修服務。同樣出身空軍的維修技師陳基煌說，他今年加入輔具維修行列，能以專長幫助身障朋友、長輩，是最有意義的工作。

空軍飛機技師陳基煌退役後，到新竹市輔具資源中心維修輔具。 記者郭宣彣／攝影
空軍飛機技師陳基煌退役後，到新竹市輔具資源中心維修輔具。 記者郭宣彣／攝影
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楊志強說，「輪椅」維修的需求量最大，前後輪輪胎脫膠、磨耗或輪組內軸承無法轉動等，另外像是煞車皮磨損，都是最常維修的地方。而最難換的是胎皮，陳基煌說，以前的胎皮是打氣、補洞即可，現在都一體成形，換胎皮前得要卸下輪椅兩邊的輪子，修一邊至少就要半小時。

幻象2000戰機技師楊志強退役後，發揮專長，到新竹市輔具資源中心工作，服務4年已...
幻象2000戰機技師楊志強退役後，發揮專長，到新竹市輔具資源中心工作，服務4年已建立口碑。 記者郭宣彣／攝影
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楊志強笑說，服務4年來建立口碑，阿公、阿嬤都成為回頭客，案量逐年增長，雖然忙碌，但每天都能感受到幫助人的溫暖。

社會處副處長魏幸雯表示，市府委託伊甸社會福利基金會營運「新竹市輔具資源中心」，提供輔具借用、使用諮詢、評估、體驗等服務。去年原本預計服務2萬5千人次，實際提供2萬6千餘人次，比預估還要高出1千多人次。

社會處長陳雪慧表示，輔具專車整合輔具申請、評估與訓練、體驗、充電等功能於一車，讓身障朋友獲得更便利的服務。

身障空軍戰機
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