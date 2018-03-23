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養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11聯合報 記者陳秋雲／台中報導

福壽山農場的唐莊在淡季提供長住，7天6夜一萬元。 圖／福壽山農場提供
福壽山農場的唐莊在淡季提供長住，7天6夜一萬元。 圖／福壽山農場提供
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台中市大梨山地區也流行「度假療養」，武陵、福壽山農場常在春節過後的淡季推出長宿計畫，迎接度假及養生、養病的房客。去年12月才重新開放的台中梨山賓館，也在研議類似長住方案。

和平區代會副主席羅進玉說，不少人也租民房，每月8千到1萬元，看地區及屋況不定。他表示，因房租便宜且空氣清新，加上有美景如畫，不少人是全家人在周休假日入住，因為入住的頻率高，比住飯店划算。

武陵農場櫻花季一房難求，但淡季4到6月就推「長宿居遊」，入住1個月每人2萬500元，2人3萬3千元，享受高山美景，很多退休人員有錢有閒，經常結伴同住。

福壽山農場，住唐莊有10間房，7天6夜收1萬元，再視居住日期拉長更便宜，可以含3餐，不少人選擇long stay，比起飯店一晚2、3千元起跳便宜多了。

羅進玉說，很多都市居民就會在梨山地區找民房租1個月或更長，多是為了休閒，住在高山享受慢活。他表示，曾有藝術工作者在梨山租屋住了2年多，1個月8千到1萬元，這種賞景賞花、吃水果的慢活型態越來越風行。

看準現代人重視養生，去年底開放的台中梨山賓館正研議長住方案，對準想到山上養生或養病的客源。

武陵農場櫻花季春節
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