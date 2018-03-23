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雅米島菲駐軍爭議 海巡署：機動調派艦艇護漁

2018-03-23 16:01聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

菲律賓軍方下月將在距離台灣蘭嶼南方98公里的雅米島（Mavulis）興建海事基地，消息引發台灣漁民擔憂威脅東部的作業船隻，海巡署今表示，依照漁業署的「作業南界限」派遣艦艇進行護漁作業，且會機動調整數量和位置確保漁民作業權益。

海巡署表示，雅米島在「台菲重疊海域漁船作業南界限」以外，基本上對「護漁」不會有影響，菲國單方面強化島嶼設施，並不影響台菲海域重疊的事實。

海巡署指出，政府在2015年公告劃設「作業南界限」不變，3年來依照此規劃從事護漁專案，在4至6月的漁汛期加派艦艇在21、22、23號座標周圍巡護，7月至隔年3月的非漁汛期則是機動挑整艦艇數目及位置，依照3年來狀況平穩。

海巡署昨深夜發稿表示，台菲重疊海域的漁業爭議，仍應由外交協商及漁業談判途徑解決。海巡署將依照海域情勢、漁船作業分佈、勤務能量等因素，機動調整艦艇數量與部署位置，確保漁民作業權益。

據了解，台灣漁民捕魚作業近年來多已暫時避免進入菲國臨接區（菲國領海基線向外12浬至24浬），避免遭菲國干擾及扣捕風險。且3月12台灣和菲律賓漁務機關在台北舉行臺菲漁業技術工作小組第四次會議（TWG4），討論重疊水域內的執法安排、通報機制、資訊交換及遏止非法捕魚（IUU）等議題，用來降低漁業衝突，增進漁務合作。

但會議中菲律賓主張的鄰接區內執法議題，雙方並未達成共識，我國漁船進入菲律賓北部鄰接區作業宜留意風險，海巡署持續依法護漁，以捍衛我漁民合法作業權益。

護漁範圍示意圖。圖／翻攝海巡署網站
護漁範圍示意圖。圖／翻攝海巡署網站
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海巡署漁民護漁
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