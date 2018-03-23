菲北離島設據點 台東漁民憂作業安全

2018-03-23 16:09 中央社 台東縣23日電



菲律賓擬在北方接近台灣南端海域設海事基地。台東區漁會總幹事李振元今天表示，此處為台灣漁船作業海域，擔心以後恐有安全問題、台灣與日本重疊海域漁業作業問題重演。

菲律賓軍方昨天表示，軍方與地方政府在巴丹群島的雅米島興建混凝土避風所，預定可在4月完工。

對此，李振元說，目前情況並不明朗，但會擔心漁民將來作業會產生困擾。目前台東新港漁港、富岡漁港都有10至20多噸的漁船會到此區域捕魚，過去台灣漁民與菲律賓衝突的事件早就頻傳，現在菲律賓又有動作，擔心台灣與日本重疊海域漁業作業問題重演。