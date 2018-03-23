賴揆：雅米島非台菲重疊海域 影響不大

2018-03-23 13:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



菲律賓軍方昨日宣布，下月起將在雅米島（Mavulis）興建海事基地，以打擊盜漁問題。民進黨立委黃偉哲在立法院總質詢時質疑，漁期將近，菲國此舉恐針對台灣漁船而來，行政院長賴清德表示，雅米島在台菲重疊海域之外，影響應該不大。

黃偉哲說，雅米島是菲律賓最北邊的小島，距離蘭嶼僅98公里，是離台灣最近的菲國領土，菲國此舉恐影響台灣漁民，台灣是否也要升高護漁層級？

賴清德答詢表示，會去了解菲國在無人島建築軍事工事的目的，不會讓我國漁民權益受損。但雅米島在我國漁船作業範圍外，也不是台菲重疊海域，如果在重疊之內才會升高衝突。

菲律賓軍方22日宣布，為了打擊魚場盜捕，下月起將在菲律賓最北小島雅米島（Mavulis）興建軍事基地；雅米島距離蘭嶼僅約98公里，是距離台灣最近的菲國領土。賴清德今天受訪表示，要看菲律賓做這個軍事措施，有無符合國際法的規定，他會請國防部與外交部詳細研究後，再跟社會大眾報告。

【記者周志豪／台北報導】菲律賓昨天宣布，為打擊魚場盜捕，下月將在菲律賓最北小島雅米島（Mavulis）興建軍事基地，距蘭嶼僅約98公里。國民黨團今天呼籲，政府應該及早因應，加強南海保護漁民措施，台灣對南海主權與經濟海域應寸步不讓。

國民黨立委林為洲表示，因漁船越界捕魚問題，以往台菲重疊經濟海域一直就是雙方海上糾紛主要來源，現在菲國要在這麼近的地方建軍事基地，將來一定有軍事設施與船艦，雙方重疊海域紛爭會更形緊張，政府應該及早因應，加強南海保護漁民措施。

國民黨立委陳學聖分析，菲律賓在所屬島嶼興建軍事設施，那是南海爭議一部分，對台菲關係不會是第一個衝擊，衝擊的反而是菲律賓與中國大陸的關係。

陳學聖說，菲律賓的做法就是要爭取南海資源，我們不能放棄南海，在南海有主權要堅守，菲律賓要越過領海，外交部與漁業署仍要強力表達我們對南海主權與經濟海域的所有權，否則菲律賓就會得寸進尺。菲律賓總統杜特蒂現在對中國大陸是軟硬兼攻，一方面討好，另一方面又再擴建南海基地，就是要爭取南海資源。

不過黨團副書記長曾銘宗認為，菲律賓要在所屬島嶼興建軍事設施，雖然與台灣領土相距不到100公里，但那是它的領土，也沒辦法。台菲關係還算穩定，後續影響要請國防部與外交部要進一步觀察與因應。