赴美在台灣境外檢查 學者：美國利益出發

2018-03-23 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



桃園機場。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 長榮大學航空管理系教授黃泰林表示，911恐怖攻擊事件以後，美國政府希望對人與貨物的控管都在境外完成，將危險阻絕於境外，包括境外通關措施，都是以美國利益前提出發。

黃泰林認為，以桃園機場目前空間的飽和程度來看，實施美國境外通關有利也有弊。若桃機成為亞太第一個有美國事前入境審查的機場，能吸引國際旅客前來轉機，航空公司會樂觀其成，但是無法預測能提升多少運量。

從桃機空間規畫來看，恐怕在第三航廈落成以後實施會比較好，目前空間難以應付，也可能影響招商。要是通過美國海關證照查驗而無法進入免稅店購物，恐降低免稅店收益，在最近要進行的12年經營權投標中，業者可能考慮這點而降低投標金額，讓桃機的權利金減少、遭間接影響。

黃泰林指出在911事件後，旅行社必須把旅客名單預報給美國運輸安全管理局(TSA)，海運貨物被要求提前一周報關。美國政府甚至在高雄港設置X光機，對赴美貨船做事前檢查。從觀光的角度，外國人不必在美國機場大排長龍等海關查驗證照，也對美國旅遊有幫助。

不過旅客在台灣通過「美國海關」後，搭乘的飛機為台灣領土的延伸又不是已算入境美國，所以機上不能賣免稅品，還有討論空間。他表示，其他國家對美國的「建議」有所抵抗，因為有危害主權的疑慮。

成田機場也被美國國土保安部點名為境外通關機場，日本學者說，美籍航空公司以成田為亞洲樞鈕機場，若轉機客未來得在東京要辦理入境美國的審查手續，可能造成班機延遲等問題。