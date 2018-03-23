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島嶼凝視：訪導演柯金源、主唱江育達

2018-03-23 11:21聯合新聞網 鳴人堂

農村武裝青年主唱江育達（左）、紀錄片導演柯金源（右）。 攝影／王志元
農村武裝青年主唱江育達（左）、紀錄片導演柯金源（右）。 攝影／王志元
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