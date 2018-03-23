若在台事前入境美國 桃機：別想買免稅商品

2018-03-23 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



機場免稅店。聯合報系資料照 分享 facebook

傳我國積極檢討讓桃園國際機場公司向美國申請「事前入境審查」，讓赴美旅客在桃機就先進行入境證照檢查，對此，桃機公司表示沒有相關訊息，但一切配合政府政策。

在911以後美國政府採取多項強化國土安全措施，包括2015年5月美國國土安全部在官網發布10個計畫增設境外入境檢查的機場名單，包括比利時布魯塞爾、多明尼加蓬塔卡納、日本成田機場等，2016年又追加11個機場名單。桃園機場未在名單內，但桃機公司之前證實，今年以前美方兩度建議桃機申請赴美的境外通關。

交通部表示支持此一措施，但是桃機目前的空間要能符合美方的要求，需評估規畫才能提出申請，會責成桃機全力配合。桃機公司董事長曾大仁說，若政府有外交、政策的考量要桃機加入會配合，桃機在準備資料，但目前沒有訊息，不方便評論。

桃機公司副總經理李建國說，曾與交通部開會討論，如果要加入，桃機只能在既有空間調整動線，讓赴美旅客完成我國出境的證照查驗以後，前往美國證照查驗櫃台。目前登機門有2次安檢的抽檢，可能改為全面2次安檢。不過通過「美國海關」以後，等於到美國境內，旅客不會經過免稅店，機上也不能販賣免稅商品。此外，旅客可能要提前報到，以完成兩次證照查驗。

李建國說，運作、人員進駐、費用分擔等細節還沒討論。但從軟硬體建置到美方來檢核，需要很長時間，非短時間可上路。目前桃機飛美航線都在第二航廈。

中華航空董事長何煖軒表示，他不是主管機關，不方便發言，但若有這項措施絕不只便於華航拓展安大略航線，對大家都好。長榮航空表示能直接通關，對台灣赴美旅客是正面的，航空公司增加的負擔不大。

不只美國，力拚2020年觀光客要4000萬人次的日本政府，近兩年也要求恢復在桃園機場設置境外通關櫃台，以改善外國人在日本機場大排長龍的擁擠情況。