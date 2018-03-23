親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠案過關
繆德生告別追思
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

國人在台灣就可入境美國？桃機：別想買免稅商品了

「我只收了1億...」讓李明博落難的國安費貪腐案

若在台事前入境美國 桃機：別想買免稅商品

2018-03-23 10:50聯合報 記者雷光涵╱即時報導

機場免稅店。聯合報系資料照
機場免稅店。聯合報系資料照
分享

傳我國積極檢討讓桃園國際機場公司向美國申請「事前入境審查」，讓赴美旅客在桃機就先進行入境證照檢查，對此，桃機公司表示沒有相關訊息，但一切配合政府政策。

在911以後美國政府採取多項強化國土安全措施，包括2015年5月美國國土安全部在官網發布10個計畫增設境外入境檢查的機場名單，包括比利時布魯塞爾、多明尼加蓬塔卡納、日本成田機場等，2016年又追加11個機場名單。桃園機場未在名單內，但桃機公司之前證實，今年以前美方兩度建議桃機申請赴美的境外通關。

交通部表示支持此一措施，但是桃機目前的空間要能符合美方的要求，需評估規畫才能提出申請，會責成桃機全力配合。桃機公司董事長曾大仁說，若政府有外交、政策的考量要桃機加入會配合，桃機在準備資料，但目前沒有訊息，不方便評論。

桃機公司副總經理李建國說，曾與交通部開會討論，如果要加入，桃機只能在既有空間調整動線，讓赴美旅客完成我國出境的證照查驗以後，前往美國證照查驗櫃台。目前登機門有2次安檢的抽檢，可能改為全面2次安檢。不過通過「美國海關」以後，等於到美國境內，旅客不會經過免稅店，機上也不能販賣免稅商品。此外，旅客可能要提前報到，以完成兩次證照查驗。

李建國說，運作、人員進駐、費用分擔等細節還沒討論。但從軟硬體建置到美方來檢核，需要很長時間，非短時間可上路。目前桃機飛美航線都在第二航廈。

中華航空董事長何煖軒表示，他不是主管機關，不方便發言，但若有這項措施絕不只便於華航拓展安大略航線，對大家都好。長榮航空表示能直接通關，對台灣赴美旅客是正面的，航空公司增加的負擔不大。

不只美國，力拚2020年觀光客要4000萬人次的日本政府，近兩年也要求恢復在桃園機場設置境外通關櫃台，以改善外國人在日本機場大排長龍的擁擠情況。

桃機桃園機場航線
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

島嶼凝視：訪導演柯金源、主唱江育達

2018-03-23 11:21

赴美在台灣境外檢查 學者：美國利益出發

2018-03-23 11:33

在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關

2018-03-23 09:25

21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙

2018-03-23 08:28

菇業環保危機 中市難救急

2018-03-23 00:27

太空包廢棄物成災 菇農苦難言

2018-03-23 00:27

國語日報改選案卡住 藍批打壓

2018-03-23 00:10

搶救二戰遺跡 空官機場旁機堡拆剩1座

2018-03-22 23:26

鄭弘儀亮出假5百萬收據 網友刻意檢舉店家逃漏稅

2018-03-22 22:52

憂退款數目高？ 花蓮震災捐款官網悄移除相關資訊

2018-03-22 22:39

防豬隻留養過肥壞價格 規格豬擬訂上限

2018-03-22 19:37

上班孩子沒人帶？政院修正幼照法 公司可開辦幼兒園

2018-03-22 18:34

毛豬交易價續跌 農委會調節供應

2018-03-22 16:22

若搭到20年高齡機 飛安會主委：我會在心裡禱告

2018-03-22 14:15

聯晚精采30／19年來 公益彩券盈餘4133億

2018-03-22 14:04

聯晚精采30／瘋樂透 陪讀者買個夢想

2018-03-22 13:54

馬國首相特使 感謝僑委會協助僑(華)生開設教育緊急金帳戶

2018-03-22 13:05

台灣噴射機10年平均全毀事故率 106年首降至0

2018-03-22 12:11

若自己搭到逾20年高齡機 飛安會主委：我會心裡禱告

2018-03-22 11:41

蘭嶼墜海黑鷹直升機深海打撈難度高 專家不樂觀

2018-03-22 11:22

獲科技部計畫申請陸方計畫觸紅線？陳良基：會

2018-03-22 11:21

評／哪種安樂死比較「道德」？

2018-03-22 10:47

貼身摯友證實 媒體狂登的道別親筆信非李敖所寫

2018-03-22 10:46

齊柏林墜機原因？飛安會主委：現在洩露我會被抓去關

2018-03-22 10:39

反年改團體辦釋憲說明會 捍衛自身權益

2018-03-22 07:44

享壽八十三 李敖以荒謬寫就他的人生

2018-03-21 16:25

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

廉政官涉貪 法務部二當家被「漏新聞」

2018-03-14 16:21

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

1個水庫8個單位管！看政府「潛規則」如何餵水庫吃土

2018-03-02 08:54

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

法內情／北院法警長林茂生三十三載法警人生

2018-03-01 10:41

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

原住民族保留地禁伐補償最高3萬元　申請時間至4月30日止

2018-03-23 10:00

好康不能錯過 田中高鐵 歡迎來標售 投資彰化 讓您幸福

2018-03-22 10:00
看更多

熱門文章

頻與戰友翻臉 孫大千批柯文哲「孤膽英雄、慣老闆」

2018-03-22 12:11

鄭弘儀亮出假5百萬收據 網友刻意檢舉店家逃漏稅

2018-03-22 22:52

韓國瑜向選民「借錢」打選戰 同志讚：頭不是禿假的

2018-03-22 15:02

騎士貼日本軍旗催油門闖遊行隊伍 險被群眾圍毆

2018-03-22 16:00

整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

2018-03-23 09:00

繆德生積勞病故？白目不只旌忠狀 賀喜花籃也變「敬輓」

2018-03-23 08:00

【重磅快評】看綠官秀卸責大法 你笑得出來嗎？

2018-03-22 17:07

扁的擁抱發威 陳致中市議員初選民調衝第一

2018-03-22 11:46

繆德生愛女悼念「送最愛我及我最愛的男人離開」

2018-03-23 08:05

謝長廷：我漁民「比較活潑」 神出鬼沒難保護

2018-03-22 12:55

告別繆德生 洪秀柱：多麼無恥、多麼狠心的政府

2018-03-22 14:48

蔡正元：人民要記得詹順貴丶黃國昌丶蔡適應

2018-03-23 01:14

在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關

2018-03-23 09:25

國防部否認參謀總長管頭髮 但有圖有真相

2018-03-22 12:36

若在台事前入境美國 桃機：別想買免稅商品

2018-03-23 10:50

五百萬競選經費收據太簡陋？柯Ｐ：也是有憑有據

2018-03-22 12:51

流動廁所通通不能進來！群眾怒在凱道燒紙錢

2018-03-22 18:04

憂退款數目高？ 花蓮震災捐款官網悄移除相關資訊

2018-03-22 22:39

【即時短評】陳致中初選衝第一 「新勇哥」幫大忙

2018-03-22 12:20

東半球28號事件／謝長廷神出鬼沒說 漁民反彈

2018-03-23 00:00

太空包廢棄物成災 菇農苦難言

2018-03-23 00:27

昨夜痛失慈母！分局長廖材楨今堅守街頭陳抗維安

2018-03-22 19:54

21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙

2018-03-23 08:28

距台不到百公里 菲國將駐軍最北端防盜漁

2018-03-23 00:00

南沙太平島海巡駐軍實施環島海域實彈射擊

2018-03-22 15:56

通過初選 陳致中：年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰

2018-03-22 12:46

太平島海巡駐軍實彈射擊演習 越南抗議

2018-03-22 18:55

要求在航艦艇主動與海軍通聯 海巡遭批：徒增麻煩困擾

2018-03-22 14:07

澎湖黨部前主委鄭清發宣布選縣長 藍軍分裂？

2018-03-22 20:33

反年改團體 立院五星旗海中哀悼謬德生

2018-03-22 16:02

深澳電廠案爭議 徐世榮點出詹順貴的難處

2018-03-23 07:04

詹長權：深澳電廠會是核四翻版

2018-03-22 13:37

民進黨高市議員初選 菊系大贏家

2018-03-23 00:00

菲國建海事基地 海巡署：不影響護漁

2018-03-22 23:38

傅崐萁質疑台南也挪用善款重建 賴清德：傅縣長誤會了

2018-03-23 09:26

董雲裳會陳菊：美台應站同陣線

2018-03-23 00:00

民法同婚修法停擺 同志：執政黨想捱過兩年

2018-03-22 12:46

深澳電廠若擴建 學者憂中南部空汙恐最慘

2018-03-22 23:22

提名不過半？游淑慧：堅信國民黨在港湖有5席實力

2018-03-22 12:38

影／漁船遭驅趕 謝長廷:日秀兩條魚照片

2018-03-22 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top