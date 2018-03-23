在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關

2018-03-23 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



桃園機場 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

媒體報導，華航和美國談判新航線過程中，初步敲定飛美航線擬將啟用「境外通關」措施。外交部今天表示，為了評估加入的效益，已召開跨部會會議，不過，美國國土安全部海關暨邊境保護局目前還沒宣布開放各國申請。

《自由時報》今天報導，華航將於3月25日開航美國加州安大略，但不只是新航線開闢，也傳出和美方談判過程中，美方突破外交限制、也初步敲定飛美航線擬將啟用「境外通關（US Border Preclearance）」措施，希望未來在台灣即可進行美國海關查驗，等於是直接入境美國。

外交部表示，爭取國人出國旅行便利及推動人民交流，向來是外交部重要政策，過去幾年來，我國成功爭取加入美國「免簽證計畫」，也成為東亞第3個加入美國「全球入境計畫」之國家，大大提升我國人赴美便利性。

去年11月，台灣與美國民眾開始可互相使用對方機場的自動查驗通關系統，台美民眾可預先申請、通過對方的安全審核機制後，台灣民眾可使用美國「全球入境計畫」快速通關入境，而申請通過的美國民眾入境台灣，也可使用台灣的「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate），因為台灣申請人數多，全球入境計畫團隊今年1月特地來台舉辦面談。

外交部表示，關注美國「前站查驗」計畫，為了評估推動加入該計畫對我方效益及影響，我政府已召開跨部會會議，就該計畫內容、申請程序、執行方式及可能效益等進行討論，並與美方保持聯繫，為持續提升我國人赴美便利做好準備；不過，美國土安全部海關暨邊境保護局目前未宣布開放各國申請。