21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙

2018-03-23 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



朱學恒。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

美中貿易戰開打，道瓊工業指數狂殺700點，台股後續有代觀察，宅神朱學恒在臉書粉絲專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼文表示，這時候才是大家該搶購罐頭餅乾泡麵衛生紙，不過我們夾在中間，會不會遭殃？

朱學恒貼文如下：

二十一世紀最大貿易戰爭開打啦

這個時候大家才該搶購罐頭餅乾泡麵衛生紙啊

隔壁老王跟老陳兩家打架，結果我們夾在中間，你說會不會遭殃

網友認為「我們有十幾A的總裁，還有很會A的政客，不用怕」、「 政府基金和駐台外資今天要自力救濟了」。