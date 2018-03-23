台大明校務會議 上演反管挺管勢力攻防戲碼

2018-03-23 02:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



針對台大校長遴選案爭議，台大將於明天召開臨時校務會議進行討論。由於教育部已表態將參酌該會議結論，盡速做適法性處理，會議結論攸關日前被遴選為校長的管中閔能否就任，外界預料會議恐上演反管、挺管勢力攻防戲碼。要是會議通過「遴選無效」的提案，教育部認為台大恐將陷入處理僵局；有校務會議代表說，最後若遴選重來，台大至少有再一年半沒校長。

明天台大臨時校務會議提案，包括遴選無效、啟動調查小組、釐清學倫疑義等。若會議通過「遴選無效」的提案，後續教育部和台大如何處理？

教育部人事處長陳焜元受訪時表示，台大校長的遴選案在校務會議上做成無效的決議，這個假設性的問題，應先看台大接下來的處理方式是什麼。因為校長遴選案已由學校函送教育部聘任，如學校最高的權利機構又於此時認為遴選無效或有瑕疵，那麼學校此時似也陷入僵局，到底是將校務會議的結果送教育部參考，或者做出其他處理的決定？實難臆測。但不管提案結果如何？對教育部而言，後續也絕不會偏離適法性監督範疇及依法行政的處理態度。

陳焜元說，「事實」是處理也是平息台大校長遴選案各項爭議的基礎。就以目前有關赴大陸地區兼職及涉及到涉密管制的問題而言，其實不待檢調單位的調查，透過積極的行政作為，也可以得到基本的事實資訊。例如台大對所有教師到境外的進修講學都有相關章則規範，其中包括對教師出境申請要求，實務上都應留下明確紀錄。

陳焜元說，運用這些資料，再藉由跨機關行政協助進行比對，很容易還原事實。建議台大應更實際的面對，盡速查明屬於台大權責範圍應須處理的遴選相關疑義，同時主動對外說明。

台大主秘林達德指出，依據國立台灣大學校長遴選委員會組織及運作要點第18條，校長當選人因故無法就職時，由原校長職務代理人代行校長職權，並由原遴選委員會重新辦理遴選事宜。他不清楚教育部有沒有不核定的前例或相關法規。但是以台大的相關規定，有相關規範的就是這一條。

文化大學行政管理系助理教授項程華表示，校務會議通過的是抽象一般性的「法規」，遴選委員會才是對特定具體人選的「決定」組織。所以，校務會議無權撤銷遴選委員會的決定。就像老師升等、聘任辦法是校務會議制定的，但升等、聘任的專業決定是系、院、校的「教師評審委員會」的職權，校務會議不能撤銷該委員決議。