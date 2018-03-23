國語日報改選案卡住 藍批打壓

2018-03-23 00:10 聯合報 記者鄭媁／台北報導



國民黨立委陳學聖（左起）、李彥秀、柯志恩與國語日報工會代表舉行記者會，要求教育部放過國語日報，不要用政治汙染。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

教育部去年認定國語日報為政府所捐贈的財團法人，遭台北地院駁回聲請後，教育部日前再以國語日報「未配合修改章程」為由，認定日前董監事改選不是合法改選。國民黨立委陳學聖昨質疑整起事件看來就是教育部在幫民進黨打壓意見不同的團體，「順我者昌，逆我者亡。」

教育部去年聲請解除國語日報董監事職位，法院以「國語日報是股東捐助，不是政府捐助，教育部也無法舉證一九四九年後還有編列預算補助」為由，今年一月駁回教育部聲請。