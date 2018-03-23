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太空包廢棄物成災 菇農苦難言

2018-03-23 00:27聯合報 記者陳秋雲林敬家魯永明／連線報導

新社香菇太空包處理出狀況，曾因堆置不當流到新社大排，造成汙染。 圖／台中市環保局...
新社香菇太空包處理出狀況，曾因堆置不當流到新社大排，造成汙染。 圖／台中市環保局提供
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台中市新社地區一年產出約一億個香菇太空廢棄物，環保單位擔心太空包漂流到溪邊、海上，成為危害烏龜、魚類的隱形殺手。業者則怕處理太空包吃上環保罰單，接單意願低，不少菇農大嘆花錢還要再三拜託，為太空包無處去跳腳。

台中新社菇類產量高居全國之冠，被稱為「菇鄉」。菇農用太空包養菇，等收成三到四次無生產量就丟，新社農會估計種菇一年約用掉一億個太空包。處理太空包得先耗費人力拆除分類，工序繁瑣，代處理業者不多。

新社農會股長徐國全說，太空包第一階段產生的廢棄物是切除的菇頭，接著須由人工拆除塑膠袋內棉絮，最後是木屑，因至少要三個月才能自然去化，代處理業者要有夠大的空間堆置，接單意願越來越低，成為菇類產業發展隱憂。

新社地區每年約產出廿萬大包太空包廢棄物，但只能去化三萬大包。菇農抱怨，太空包處理費十年來已翻漲三倍，每公頃收費十五萬元，且他們花錢讓人賺，竟還要再三拜託。有人氣不過想「一把火燒掉」，但現在環保意識高，不能這樣做，不得不思考是否繼續種菇。

因為難處理，香菇太空包有如燙手山芋。有菇農找到彰化縣線西鄉的地主，願意協助回收太空包再利用，沒想到對方竟委託不合格業者代清理，遭環保局處分。彰化市環保局也曾接獲民眾陳情，土地借給「朋友的朋友」暫存太空包廢棄物，事後卻聯絡不到人善後。

蔡姓菇農委託彰化柯姓地主處理香菇太空包，堆積超過五十大包。廢棄太空包雖不會散發異味，但若外袋沒綁緊，內裝塑膠袋等物品可能散落地面，造成髒亂。

彰化縣環保局科長林三能說，太空包廢棄物除形成髒亂點，也可能隨溪河漂流入海，最後被烏龜、魚類誤食，成了殺手，一定要妥善管理。

去年新社水底寮段河岸，就因回收業者任意堆置廢棄太空包，結果大量掉入溪中，被雨水沖刷到下游，綿延三、四公里，引起居民強烈反彈。

嘉義縣東石鄉農會也成立二個杏鮑菇培植場，年產值逾千萬元，但也產出逾百噸太空包廢棄物。農會總幹事張淑芬說，農會會將使用過的太空包免費送給農民製作有機堆肥，改良土壤。有需要的農民只要到農會登記，農會就會運送到農民住家或田間。

太空廢棄物農民
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