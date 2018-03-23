菇業環保危機 中市難救急

廢棄太空包須人工分類拆解，常讓養菇業者頭大。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

台中、南投為養菇重鎮，為本地菇農帶來經濟收益，但香菇收成後的太空包廢棄物如何處理，讓菇農頭痛。中市府農業局說，已有去化方案，但短時間內仍難以有效解決。

處理香菇太空包廢棄物因須人工拆解、分類，鄰近人力成本較低的彰化縣，成了台中新社地區使用後的太空包去處。廢棄物清理業者認為，若能重新規劃太空包去化方式，新社是產業匯集區，應可創造新商機。

陳姓廢棄物清除業者說，農政單位大都只教農民種東西、提高農產品品質，但農業廢棄物去化往往沒事先規劃，造成環保問題。香菇廢棄太空包材質為塑膠和棉絮，大都進到焚化爐，但太空包塑膠環、塑膠袋其實能再利用，以適當成本回收處裡，仍有機會讓菇農重複使用。

中市府農業局長王俊雄說，農業局了解菇農的難處，但從事農業多少有風險，農民仍得付出成本。新社是水源保護區，當地有限建問題，要建廢棄物清理工廠非常困難。目前僅有「中興農場」可處理小部分太空包廢棄物，其他小型處理廠還未取得執照，短期內難解決太空包問題。

王俊雄表示，農業局研議與環保局合作，菇農自行拆塑膠套、棉絮後，可通知環保局清運。至於木屑，八月外埔綠能園區啟用後，可處理大部分太空包木屑作堆肥，屆時應可有效解決新社太空包問題。

立委江啟臣表示，香菇採收後，廢棄太空包應被回收再利用，廢包用途也不應侷限的堆肥，應該透過科技研發，嘗試製成燃料棒、建築材料等，希望農政與科技研發單位朝此發展，環保單位也應予協助。