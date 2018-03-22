搶救二戰遺跡 空官機場旁機堡拆剩1座

2018-03-22 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



空軍官校機場西面圍牆外2座機堡，是二戰軍事遺址。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄市彌陀區、省道台17線中正東路邊，空軍官校機場西面圍牆外原有２座大型的飛機堡，是二戰時期岡山機場留下的珍貴軍事遺址，只有軍事迷才知道的祕境。農曆年後其中一個機堡被軍方夷為平地，地方文史工作者和議員展開搶救，希望納入文資審議範圍。

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清表示，這２個大型飛機堡都在空軍官校機場圍牆外，並非軍事管制區，被拆除的機堡原位於玉米田中，離台17線約有80公尺；另一個在台17線路邊的民宅後面，同樣面對機場圍牆，上有榕樹遮擋。

飛機堡由兩個大跨距的弧形圓組成，水泥混凝土厚度60公分，當年停放二戰時期的戰鬥機及轟炸機。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄市議員高閔琳與地方文史工作者昨天到機堡現場探勘，機堡內部無人看管，堆著雜物。飛機堡約建於1940年，寬約80公尺，高15公尺，深約20公尺，由兩個大跨距的弧形圓組成，水泥混凝土厚有60公分，當年停放二戰時期的戰鬥機及轟炸機。機堡前大後小，飛機要倒著停入。

郭吉清指出，目前空軍官校機場是日治時期海軍航空隊使用的機場，也是當時台灣的第一級機場，在美軍的分類中，屬於中型轟炸機機場，意指擁有完善跑道或起降設施，且跑道長度達4500呎以上。

高閔琳說，二戰軍事遺址可作為地方的文化觀光財，應該妥善保存。文史工作者看到機堡被拆，認為違反文資法。

軍方表示，因要進行空軍官校內部排水溝渠整治工程，為方便機具進出，才將這座機堡拆除。據了解，在空軍官校機場圍牆內，至少還有12個飛機堡建築。

高市文化局副局長林尚瑛表示，文資法規定，公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年者，所有或管理機關處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估。軍方表示會依文資法進行後續作為。