憂退款數目高？ 花蓮震災捐款官網悄移除相關資訊

2018-03-22 22:39 聯合新聞網 綜合報導



0206花蓮強震造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，3樓以下被壓碎。報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

0206花蓮地震災後捐款累積約新台幣21億元，卻爆出善款計畫將其中8億用於觀光及石材業補助，消息一出造成部分捐款者不滿、引發「退捐」風暴，花蓮縣政府也在官網另開0206震災專區，然而卻被網友抓包原本詳述的退款方式說明及退款聲明書、現在僅剩下官方退款說明，消息曝光後，縣政府官網才又將相關資訊補上。 花蓮縣政府在官網另開0206震災專區，原本附檔的退款聲明書卻悄悄被移除。 圖擷自 PTT(03/22) 分享 facebook 花蓮縣政府在官網另開0206震災專區，然而卻被網友抓包原本詳述的退款方式說明及退款聲明書、現在僅剩下官方退款說明。 圖擷自 花蓮縣政府0206震災專區 分享 facebook

0206震災重創花蓮，國內外民眾齊心發揮愛心、期盼受災戶盡速重建，卻被爆出募得的21億元款項將挪騰出8億補助當地業者，引發不少人揚言退捐，花蓮縣社會處長陳玟祺指出，至20日下午5時共有200萬完成退款，而此次退款原定受理至31日，但有網友今（22）日再上網查詢退款方式，卻發現原本載明退款方式的說明及退款聲明書附件、被刪減成官方的退款說明。

網友在批踢踢上貼出花蓮縣政府網站的擷圖，指出昨日晚間退款說明內還有清楚提到應填寫的聲明書、相關資料，以及資料的寄送方式，今日他再上網搜尋，卻發現原本的退款聲明書附件與資料檢附方式都被移除，僅剩下官方公告的受理截止日，以及退款的洽詢電話，讓不少網友揶揄「花蓮王沉不住氣了」，質疑是否是因為太多人退款才出此下策。

消息曝光後，官網才再度將資訊補齊，但也有網友表示，自己在資訊消失時去電詢問聲明書附件為何被移除，對方表示是「被要求拿掉」，會再寄給退款人，讓不少網友直呼「太可惡」，認為退款原本到31日才截止受理、何故突然將相關資訊移除，好奇花蓮縣政府是否因退款數目太多，乾脆將退款聲明書移除。