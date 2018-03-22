鄭弘儀亮出假5百萬收據 網友刻意檢舉店家逃漏稅

2018-03-22 22:52 聯合新聞網 綜合報導



三立政論節目《鄭，知道了》主持人鄭弘儀拿出一張自製的500萬元收據道具配合演出。 圖／取自三立政論節目《鄭，知道了》 分享 facebook

民進黨籍台北市議員參選人蕭亞譚接受電台專訪提到，擔任市長柯文哲競選辦公室主任期間，柯文哲曾說有拿錢給姚立明等人。昨（21）日政論節目《鄭，知道了》談及，台北市長柯文哲選戰期間有許多「不可思議」、無法解釋的支出，主持人鄭弘儀拿出一張自製的500萬元收據道具配合演出，但有眼尖的網友看到收據上是一間「小肥小吃店」的便當店，刻意致電向國稅局檢舉，要求查明「小肥小吃店」是否逃漏稅。

鄭弘儀在節目上拿寫有「文宣」二字、金額「5百萬元」的收據，痛批柯文哲「用這樣報500萬，還是個守法的人嗎？」，節目來賓台北市議員王世堅一同罵「不正當也不合法」，還激動脫口出「豪洨」不雅字眼。隨後鄭弘儀卻又澄清「因為我們沒有證據」、「文宣是我寫的，金額也是我開的」。

PTT八卦板一位網友RonChow Chang致電國稅局，檢舉「小肥小吃店」開了一張500萬的收據，並把跟國稅局通話過程錄下傳上Youtube，網友RonChow Chang說「我想要檢舉逃漏稅，對象是一家小吃店，他用的是免收統一發票的收據，可是他昨天開了一張總價500萬的收據」、「這明顯是逃漏稅，請你們去查」。

但因網友RonChow Chang只願意「匿名檢舉」，國稅局回答「匿名沒辦法查詢檢舉進度跟結論，你知道那張500萬收據是買什麼嗎」，網友想把節目圖片寄過去，不過「匿名檢舉」不能補充資料，於是他說可以將該張收據的照片用傳真方式來提供。

路過的網友同情小吃店「小肥是無辜的」、「乾脆報警說空白發票被偷好了」、「那種收據超過幾千就是無效收據了」，有人覺得檢舉者的行為搞怪「我快笑死了」、也有不少網友斥責節目不實「叫鄭弘儀出來面對阿」、「空白收據就是偽造」。