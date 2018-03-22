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花蓮震災重建經費 行政院3月底前核定

2018-03-22 18:46中央社 台北22日電

行政院花蓮震災救助及重建專案小組召集人、政務委員陳美伶今天表示，花蓮震災的相關重建經費，將於3月底前全部核定。

陳美伶下午透過新聞稿表示，2月6日花蓮地震發生後，中央各部會即時啟動救災及應變作為，專案小組至今已召開4次重建會議，多次親赴花蓮現勘，瞭解災況，並與花蓮縣政府保持密切聯繫，及時推出包括受災民眾生活扶助、私有建築耐震補強、產業金融紓困等多項措施。

她指出，至於產業與觀光振興之中長期規劃，經濟部、交通部等相關部會也已提出具體方案，將於29日召開的重建小組第5次會議進行跨部會討論，重建工作的步伐從未停歇。

陳美伶表示，重大災害後中央對地方的經費協助，地方政府應依實地災情審查結果動支災害準備金，若經費不足可報請中央協助；在中央審議核定撥補金額前，也可視災情需要先行撥付部分款項。因此花蓮重建工作，只要計畫合理、確有必要，中央一定全力支援，相關重建經費將於3月底前全部核定。

至於各界捐贈的善款，陳美伶說，請花蓮縣政府依公益勸募條例規定，由縣府及監督委員會通盤考量重建實務所需，並兼顧整體資源分配、避免重複，期使社會各界的善心能發揮最大效用。（編輯：林沂鋒）

陳美伶地震
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