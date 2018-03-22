全日本臺灣連合會拜會僑委會 力挺正名運動

2018-03-22 17:47 聯合新聞網 台北訊



全日本臺灣連合會會長趙中正等人特別希望政府能夠加快正名運動的腳步，在日僑胞一定全力配合。 圖／僑委會提供 分享 facebook

全日本臺灣連合會22日在會長趙中正帶領下，近30位僑胞拜會僑務委員會，由僑委會委員長吳新興偕同副委員長高建智接見。趙中正等人特別希望政府能夠加快正名運動的腳步，在日僑胞一定全力配合；吳新興感謝僑胞的協助，也希望僑胞要有信心，持續幫忙政府串連僑界向海外發聲。

吳新興首先對連合會成立後首次組團返臺表達政府的感謝，並且提到政府除了正名運動，同時也努力推動年金改革、司法改革、轉型正義，也在拼經濟，希望海外僑界持續給予支持和協助。另外他提出僑務工作的改革，包括明年將加強對海外228紀念活動的協助，直接由駐外單位主辦，期望僑界更積極參與。面對中國在國際上打壓臺灣，僑委會的僑務政策不分藍綠超越黨派，對待海外同胞一視同仁，只要支持臺灣，認同自由民主，都是我們服務的對象，希望團結海外友臺力量進而壯大臺灣在海外的勢力。

趙中正致詞肯定政府和僑委會用心照顧海外僑胞，針對臺灣在外交上一直遭到中國打壓，呼籲政府一定要積極推動正名，凝聚僑胞力量確立臺灣國際地位。與會僑胞也就個人在海外生活的經驗，踴躍提出改革建言，吳新興和高建智也分別回覆政府作為和立場。