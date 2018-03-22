全日本臺灣連合會拜會僑委會 力挺正名運動
全日本臺灣連合會22日在會長趙中正帶領下，近30位僑胞拜會僑務委員會，由僑委會委員長吳新興偕同副委員長高建智接見。趙中正等人特別希望政府能夠加快正名運動的腳步，在日僑胞一定全力配合；吳新興感謝僑胞的協助，也希望僑胞要有信心，持續幫忙政府串連僑界向海外發聲。
吳新興首先對連合會成立後首次組團返臺表達政府的感謝，並且提到政府除了正名運動，同時也努力推動年金改革、司法改革、轉型正義，也在拼經濟，希望海外僑界持續給予支持和協助。另外他提出僑務工作的改革，包括明年將加強對海外228紀念活動的協助，直接由駐外單位主辦，期望僑界更積極參與。面對中國在國際上打壓臺灣，僑委會的僑務政策不分藍綠超越黨派，對待海外同胞一視同仁，只要支持臺灣，認同自由民主，都是我們服務的對象，希望團結海外友臺力量進而壯大臺灣在海外的勢力。
趙中正致詞肯定政府和僑委會用心照顧海外僑胞，針對臺灣在外交上一直遭到中國打壓，呼籲政府一定要積極推動正名，凝聚僑胞力量確立臺灣國際地位。與會僑胞也就個人在海外生活的經驗，踴躍提出改革建言，吳新興和高建智也分別回覆政府作為和立場。
全台連是由4個日本僑團為提升臺日外交關係，讓兩國交流互動更緊密的考量下而成立，以臺灣第一做為基本理念，期望突破臺灣在外交與國家安全上的困境。
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