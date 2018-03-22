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僑委會媒合亞總與新創業者 打造臺灣共榮經濟

2018-03-22 17:46聯合新聞網 台北訊

僑務委員會於21日舉辦「新創事業媒合會」，由亞洲臺灣商會聯合總會團長江文洲一行5...
僑務委員會於21日舉辦「新創事業媒合會」，由亞洲臺灣商會聯合總會團長江文洲一行55人與國內4家新創業者共洽商機。 圖／僑委會提供
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僑務委員會於21日舉辦「新創事業媒合會」，由亞洲臺灣商會聯合總會團長江文洲一行55人與國內4家新創業者宥盛科技、貝克生醫、薩摩亞商實理、程捷科技共洽商機。委員長吳新興表示本次媒合會是積極落實行政院「優化新創事業投資環境行動方案」，期盼藉由亞洲臺商聯合總會的績優商務成員力量，促進國內新創業者蓬勃商機。

吳新興表示，亞洲臺商聯合總會來自17個國家4個分會，人才濟濟，團隊力量非常強大。他說目前國內新創產業相當有創意，但缺乏資金且不知該如何對海外市場切入，期盼借重臺商給予機會指導，協助新創業者瞭解東南亞市場、拓展人脈。僑委會將做一媒合平台，提供海外臺商與新創業者交流商機，未來將盛大舉辦海外與新創業者媒合會，同時歡迎臺商在與僑胞卡合作，讓僑胞在海外也能享受優惠。

總會長江文洲表示，分布亞洲的臺商為數眾多也在當地紮根許久，很多僑二代不願接手傳統產業，便造成產業流失問題。若臺灣的新創業者要進入東南亞市場與海外臺商結盟，政府可協助就中小企業型態進行調查，瞭解哪種產業是新創業者可切入與市場所需求的？僑委會扮演很大的平台，期盼透過僑委會加強輔導媒合機制，共創亞洲經濟商機。

另外，來自生技醫療、環保綠能、電子科技的業者也在會中與亞洲臺商聯合總會熱絡互動，交流意見，替未來進入新南向市場，先行探路 。

僑務委員會於21日舉辦「新創事業媒合會」，由亞洲臺灣商會聯合總會團長江文洲一行5...
僑務委員會於21日舉辦「新創事業媒合會」，由亞洲臺灣商會聯合總會團長江文洲一行55人與國內4家新創業者共洽商機。 圖／僑委會提供
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