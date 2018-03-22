【重磅快評】看綠官秀卸責大法 你笑得出來嗎？

2018-03-22 17:07 聯合報 主筆室



綠朝官員近來頻頻上演卸責大法，讓人看得目不睱給，讓人又氣又笑之餘，只能驚呼：原來綠朝官員多懷絕技，只是深藏不露！

駐日代表謝長廷今在立院外交及國防委員會報告公務船噴水追趕我國漁船事件，他發揮如簧之舌，避談如何保護我漁船的積極作為， 未能為我漁民權益據理力爭，任憑日方拿出兩條魚的照片就全面棄守，還反過頭來消遣我國漁民「比較活潑」、「神出鬼沒」，天下四海為家，那裡都去，他還建議漁民「要去要打個招呼」，讓漁民不禁氣得說出「政府不該胳臂往外彎」的話。

謝大使發揮搞笑功力，一番報告就拍拍屁股走人，換來眾人笑聲之後，一切猶如船過水無痕，台日海域問題仍然無解，日後我國漁船再被日方公務船欺負，有這樣的駐日代表，漁民也別想討回什麼公道，反正千錯萬錯，都是漁民「比較活潑」的錯！相信謝代表在日本應該很歡迎，難得會有這麼知日派的代表。

新上任的陸委會主委陳明通卸責功力也算一流，才說要讓士農工商、各行各業賺大錢的他，在立院指被立委問是否就是蔡英文總統的兩岸密使？他竟不斷跳針地以「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」、「現在只對陳主委的角色負責」來應付立委質詢， 擺明告訴國人，「今天的我也不必為昨天的我負責」，才說過要讓大家賺大錢的話，也只是說說而已，反正他日後也不會負責。

最讓人驚艷的莫過於從環保律師變成環保署副署長的詹順貴了，他在深澳燃煤電廠環差案投下關鍵的同意票，未料引發政治風暴，他見事態嚴重，馬上把砲口指向經濟部，質疑即使沒有蓋深澳電廠，備用容量率也只少了0.1%，值得花千億來補嗎？還說，如果經濟部、能源局、台電如果沒有清楚說明，他不會在環評通過的正式公文上簽核。

這個髮夾彎轉得之快，頗讓綠官們吃驚，這證明了兩件事，一是詹順貴可能是在沒有搞清楚之下投了贊成票，二是他很清楚備轉容量佔比，只是沒想到會有後面這些風暴，但他機智過人，馬上把矛頭指向經濟部，讓人不得不讚歎他「後發先至」，有這樣的資質，應該早點從政才是！