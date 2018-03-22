毛豬交易價續跌 農委會調節供應

2018-03-22 16:22 中央社 台北22日電



全國毛豬交易均價3月中後持續下跌，逼近成本價，農委會及養豬協會調配豬源，推動出清過肥豬隻，台糖也暫時不加入毛豬交易市場拍賣，希望穩住之後的價格。

中華民國養豬協會及農委會畜牧處都指出，近年豬價好，先前交易均價每公斤新台幣70多元、甚至80元以上，養豬戶因此留養增重，想多賣點錢。不過，豬隻留養就會過重、肥肉太多，多數消費者愛吃瘦肉，因此不討喜，交易價格下跌。

此外，農委會分析，農曆春節過後至清明節前屬肉品消費淡季，豬價往往較為疲軟，主要因為消費者與加工業者在春節前購入豬肉仍有餘貨，影響目前採購意願。

農委會官網資料顯示，近期毛豬交易均價跌全國毛豬交易均價3月中後持續下跌，逼近成本價，農委會及養豬協會調配豬源，推動出清過肥豬隻，台糖也暫時不加入毛豬交易市場拍賣，希望穩住之後的價格。到65元以下，近3天並在61、60元徘徊，恐怕跌破60元，逼近飼養成本的每公斤58元。

中華民國家畜肉類公會全國聯合會秘書長袁仁琦也說，春節檔期五花肉零售價每台斤150元，節後跌回135元上下，清明節前零售價可能跌約5元。

農委會與養豬協會商定，規劃養豬戶到3月中旬盡量將過肥的豬出清，以求之後價格回穩。