親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二重啟救缺電
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法生效
繆德生今告別式
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

謝長廷看台日漁民：我漁民比較活潑 神出鬼沒難保護

聯晚精采30／19年來 公益彩券盈餘4133億

2018-03-22 14:04聯合晚報 記者林潔玲╱台北報導

圖為民國91年2月8日聯合晚報的新聞版面。 圖／聯合報系資料照片
圖為民國91年2月8日聯合晚報的新聞版面。 圖／聯合報系資料照片
分享

當您排隊購買彩券時，除祈禱財神降臨，也正在為台灣的社會福利做出貢獻。從1999年底發行彩券，累計至2017年底，公益彩券共創造4133.32億元盈餘，挹注國民年金、全民健保與地方政府的社會福利財源。

1990年台北市政府獲得中央政府同意，委託台北銀行發行立即型公益彩券「台北市社會福利愛心彩券」，短短3期就創造了38億元的銷售，也挹注社會福利財源9億多元。

之後行政院責成財政部研究相關議題，終於在1995年7月5日公布公益彩券發行條例，為彩券的發行訂定法源依據。

政府主導彩券三年後，決定交由民間機構發行。期間接辦公益彩券發行業務的機構也迭有更換，第一次發行權由台北銀行拿下五年、於2002年1月16日正式發行；自2007年由中國信託商業銀行接辦發行業務，彩券玩法也更為多樣。

財政部統計，2017年公益彩券年度發行目標為1150億元，去年實際銷售額為1209億元，達到年度發行目標，較2016年的1110億元，增加8.9%。

依規定盈餘分配比率為國民年金45%、健保準備金5%及地方社福50%；2017年1至12月撥付地方社福142.14億元、國民年金127.92億元、健保準備金14.21億元，相當於每位國人捐款1206元。

彩券大樂透
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

齊柏林墜機原因？飛安會主委：現在洩露我會被抓去關

2018-03-22 10:39

學者建議 應擬本土外師認證制

2018-03-22 00:16

若搭到20年高齡機 飛安會主委：我會在心裡禱告

2018-03-22 14:15

聯晚精采30／瘋樂透 陪讀者買個夢想

2018-03-22 13:54

馬國首相特使 感謝僑委會協助僑(華)生開設教育緊急金帳戶

2018-03-22 13:05

台灣噴射機10年平均全毀事故率 106年首降至0

2018-03-22 12:11

4大空汙病劇增 詹長權：深澳擴建 台灣人死更多

2018-03-22 11:57

若自己搭到逾20年高齡機 飛安會主委：我會心裡禱告

2018-03-22 11:41

蘭嶼墜海黑鷹直升機深海打撈難度高 專家不樂觀

2018-03-22 11:22

獲科技部計畫申請陸方計畫觸紅線？陳良基：會

2018-03-22 11:21

評／哪種安樂死比較「道德」？

2018-03-22 10:47

貼身摯友證實 媒體狂登的道別親筆信非李敖所寫

2018-03-22 10:46

反年改團體辦釋憲說明會 捍衛自身權益

2018-03-22 07:44

外師專法太嚴 學校憂聘不到人

2018-03-22 00:16

立院換地案／「把議會當空氣」 藍綠議員同批

2018-03-21 23:19

立院換地被擋 北市府改無償撥用

2018-03-21 23:15

退捐風暴 張善政：依法善款運用未排除產業

2018-03-21 21:53

同一姓氏不同書寫 內政部：不影響民眾權益

2018-03-21 20:35

用戲偶打開台泰連結！ 曼谷國際書展下週開跑

2018-03-21 17:51

享壽八十三 李敖以荒謬寫就他的人生

2018-03-21 16:25

學者：解決異體字之亂 官方應整合

2018-03-21 16:00

一家不同姓 戶政司：應依祖先設籍資料更正

2018-03-21 16:00

陳冲名字常被寫錯 自創口訣：我三點不露

2018-03-21 16:00

名字都是異體字 顏寬恒不是顔寬恆

2018-03-21 16:00

異體字之亂！黃、黄一橫之差 慘被銀行退票

2018-03-21 14:43

異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

2018-03-21 14:36

報復486先生討回花蓮捐款？網友發起「團購秒退」

2018-03-21 14:11

「鍾」、「鐘」都是姓氏 官員常被寫錯姓氏好困擾

2018-03-21 13:54

黃黄不分 一家姓黃不同字 差點被銀行退票

2018-03-21 13:52

內政部：個人姓氏書寫方式 應承襲祖先書寫方式

2018-03-21 13:52

黃黄之亂、溫温之爭 學者籲政府主動查核

2018-03-21 13:25

國際藝文交流遭罰款 藝術界提行政訴訟

2018-03-21 12:21

河川污染世界排名，淡水河高居第16

2018-03-21 12:08

森鐵新車陸製？ 台鐵：僅轉向架為陸製

2018-03-21 11:59

交通部召開調整例假會議 運輸工會抗議不要變形工時

2018-03-21 11:18

還在鎖國！ 國際藝文交流當非法工作 藝術界告勞動部

2018-03-21 11:10

詹順貴：若台塑不建海淡廠「除了裁罰也可勒令停業」

2018-03-21 10:53

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02
看更多

熱門文章

中國大陸取消國家主席任期制 蔡總統說話了

2018-03-21 18:10

繆德生「積勞病故」？國防部旌忠狀被罵翻

2018-03-22 09:54

藍北市議員提名未過半 孫大千：保障肉腳 侮辱「精英」

2018-03-22 08:13

國民黨北市議員提名不過半 孫大千批：保障肉腳

2018-03-22 08:11

提名沒過半未戰先怯？回顧藍首都之戰 一葉知秋

2018-03-22 08:00

藍議員參選人質疑台中有「得標政治學」 卓冠廷：不實指控

2018-03-21 16:30

齊柏林墜機原因？飛安會主委：現在洩露我會被抓去關

2018-03-22 10:39

與蔡總統同台 美亞太副助卿：美台關係3個不變

2018-03-21 23:55

頻與戰友翻臉 孫大千批柯文哲「孤膽英雄、慣老闆」

2018-03-22 12:11

詹順貴轟經濟部 徐世榮聲援：經濟掛帥是威權時代作為

2018-03-22 06:35

陸遼寧號經台海 美：反對片面行動改變兩岸現狀

2018-03-22 00:35

談漁船遭追逐 謝長廷：日方拿出證據 照片有兩隻魚

2018-03-22 10:05

扁的擁抱發威 陳致中市議員初選民調衝第一

2018-03-22 11:46

環運朋友不接納異見 詹順貴：很沮喪

2018-03-22 00:16

學者：在台海航訓 對遼寧號才是威脅

2018-03-21 20:00

【重磅快評】諷扁劇司法官道歉？ 這齣平反劇該喊CUT了

2018-03-21 16:34

唐德明：陳明通卸責新模式 今的我不必為昨的我負責

2018-03-21 16:16

謝長廷：我漁民「比較活潑」 神出鬼沒難保護

2018-03-22 12:55

國防部否認參謀總長管頭髮

2018-03-22 12:36

五百萬競選經費收據太簡陋？柯Ｐ：也是有憑有據

2018-03-22 12:51

黃之瀚：美對台承諾 不因區域內權力更迭而改變

2018-03-21 20:31

【即時短評】陳致中初選衝第一 「新勇哥」幫大忙

2018-03-22 12:20

擴大台東綠營版圖 年底九合一選舉民進黨提名倍增

2018-03-21 17:24

嘉義縣民進黨大和解 翁章梁與張明達握手言和

2018-03-21 16:14

國民黨基隆市議員初選19人登記 將務實提名爭過半

2018-03-21 16:38

同一姓氏不同書寫 內政部：不影響民眾權益

2018-03-21 20:35

詹順貴再槓經部 質疑蓋深澳電廠必要性

2018-03-22 01:28

余天喊新北要母雞 蔡英文：你先充當吧！

2018-03-22 00:12

翡翠水庫取水專管費各出一半 賴柯會當場簽協議書

2018-03-21 22:04

電廠用「超超臨界」但空氣仍差 謝長廷：又不是空氣清淨機

2018-03-22 10:40

游梓翔批陳明通「陳教授傷害了所有教授的形象」

2018-03-22 09:18

告別繆德生 洪秀柱：多麼無恥、多麼狠心的政府

2018-03-22 14:48

謝金河：不管陸惠台或弱台 台灣應拿回發球權

2018-03-21 19:22

退捐風暴 張善政：依法善款運用未排除產業

2018-03-21 21:53

誰當下任檢察總長？ 邱太三的3個口袋名單給總統了

2018-03-21 16:08

表彰服役貢獻 繆德生今告別式獲頒旌忠狀

2018-03-22 09:03

吳釗燮：外交工作即便承認九二共識一中原則也不輕鬆

2018-03-22 10:10

她以岳飛與12道金牌 形容國民黨北市議員席次縮減

2018-03-21 19:12

狂風暴浪中救難16年 「海上媽祖」曾用掌聲嚇退死神

2018-03-22 10:00

掛保證！ 經長：深澳電廠用最好空汙防制設備

2018-03-21 17:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top