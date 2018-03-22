聯晚精采30／19年來 公益彩券盈餘4133億

2018-03-22 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



圖為民國91年2月8日聯合晚報的新聞版面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

當您排隊購買彩券時，除祈禱財神降臨，也正在為台灣的社會福利做出貢獻。從1999年底發行彩券，累計至2017年底，公益彩券共創造4133.32億元盈餘，挹注國民年金、全民健保與地方政府的社會福利財源。

1990年台北市政府獲得中央政府同意，委託台北銀行發行立即型公益彩券「台北市社會福利愛心彩券」，短短3期就創造了38億元的銷售，也挹注社會福利財源9億多元。

之後行政院責成財政部研究相關議題，終於在1995年7月5日公布公益彩券發行條例，為彩券的發行訂定法源依據。

政府主導彩券三年後，決定交由民間機構發行。期間接辦公益彩券發行業務的機構也迭有更換，第一次發行權由台北銀行拿下五年、於2002年1月16日正式發行；自2007年由中國信託商業銀行接辦發行業務，彩券玩法也更為多樣。

財政部統計，2017年公益彩券年度發行目標為1150億元，去年實際銷售額為1209億元，達到年度發行目標，較2016年的1110億元，增加8.9%。

依規定盈餘分配比率為國民年金45%、健保準備金5%及地方社福50%；2017年1至12月撥付地方社福142.14億元、國民年金127.92億元、健保準備金14.21億元，相當於每位國人捐款1206元。