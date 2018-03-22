齊柏林墜機原因？飛安會主委：現在洩露我會被抓去關

2018-03-22 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



紀錄片導演齊柏林進行空拍搭乘的凌天航空直升機，去年6月10日墜毀起火，機上3人皆罹難。多位立法委員今天在立法院交通委員會關注失事原因為何，飛安會主委黃煌煇說，調查報告還要完成行政程序、今年6至7月才可公布，「雖然我知道原因，但現在洩露的話，會被抓去關。」