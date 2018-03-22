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反年改團體辦釋憲說明會 捍衛自身權益

2018-03-22 07:44聯合報 記者江良誠╱即時報導

年金改革大幅降低公務員退休金，引發公務人員反彈，由全國公務員協會舉辦的「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」21日下午在中興新村舉行，近千名退休公務員參加，他們也搶著下載訴願和行政訴訟書，南投縣長林明溱也到場支持，希望透過救濟程序或釋憲，解決年改爭議。

「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」及「公務人員退休資遣撫卹法」，預計今年7月1日施行，全國公務人員協會理事長李來希說，年金改革有違信賴保護原則，溯及既往剝奪人民的財產權，因此協會在全國各縣市舉辦說明會，希望透過訴願、行政訴訟等司法審理程序，取得合情合理答覆。

昨天在中興會堂的說明會，湧進進千名退休公務員，大家對於政府大幅減低退休金，都表示不滿。除了下載協會的複審書和行政訴訟書，準備打個人行政訴訟。陳姓前省府員工抱怨，他為國家付出一生，這些退休金是政府依合約要給付，但政府無能無法增加國民所得，便大砍公務員退休金，還製造族群世代對立，實在可惡。

林明溱說，中央政府主張轉型正義，年金改革影響人數相當多，雖可以省下政府支出，卻抹煞掉過去公教人員為國家、社會的付出。希望政府多方考量，將透過公正的司法體系進行救濟，同時盼政府傾聽人民聲音，保障民眾相關權益。

南投縣公務人員協會理事長洪瑞智表示，法治國家應遵守法令規定，政府修改法律時，不能違反憲法基本原則，讓公教人員能夠安心。此次辦理說明會，讓退休人員了解救濟管道，維護法定權益。

「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」昨天下午在中興新村舉辦，退休公務員擠爆中興會堂，關...
「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」昨天下午在中興新村舉辦，退休公務員擠爆中興會堂，關心自身權益。記者江良誠／攝影
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李來希昨天下午在中興新村舉辦「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」，要求公務員團結一起，...
李來希昨天下午在中興新村舉辦「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」，要求公務員團結一起，確保自身權益。記者江良誠／攝影
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「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」昨天下午在中興新村舉辦，退休公務員擠爆中興會堂，關...
「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」昨天下午在中興新村舉辦，退休公務員擠爆中興會堂，關心自身權益。記者江良誠／攝影
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南投縣長林明溱昨天出席「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」，支持公務員爭取權益。記者江...
南投縣長林明溱昨天出席「退休金訴訟救濟與釋憲說明會」，支持公務員爭取權益。記者江良誠／攝影
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公務員退休金年金改革
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