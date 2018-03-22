外師專法太嚴 學校憂聘不到人

2018-03-22 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北報導



台北市在十二個行政區都設有英語情境中心，聘請外籍教師教小朋友活用英語，圖為情境中心外師到木柵國小巡迴教學。 記者張錦弘／攝影 分享 facebook

愈來愈多中小學聘外籍教師、開辦雙語教學，成招生賣點。為確保外師素質，教育部最近公告實施管理各級學校外師的專法，包括學歷、教師證、護照國籍的官方語、任期、解聘等都有明確規範。

但有學校反映，政府若管太嚴，恐更難聘到外師，例如限定只有母國官方語是英語的外師，才能教英語，且要有英語教學的教師證，立意良善，但不符條件卻很會教英語的外師將被排除。

台南市去年一口氣開放台南八所國小轉型為雙語實驗學校或試辦雙語教育，連健體等非學科也用英語教；台北市上學期也將文昌、東新兩所國小轉為雙語實驗學校，九月還要增四所雙語學校。許多私立中小學更早已聘外師，標榜雙語教學招生「紅不讓」。

學校引進外師，原本歸勞動部管理，立法院去年十月三讀通過的「外國專業人才延攬及雇用法」，外師改教育部主管，另訂「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」。該法規定，外師教的外語應為護照國籍之官方語；在中小學任教，除應取得教育部採認的大學學位，且要取得擬任課程合格教師或任教資格，應能證明他們得於母國教授這門課程。

私立明道中學國際部主任文義豪說，馬來西亞、南非等國，都有很會教英語的老師，但學歷很多不被教育部採認，或因國家沒發給教師證而無法聘請，教育部應適度放寬，「不是有教師證就保證會教」。

東新國小是北市十二個英語情境中心的主辦學校之一，目前從南非、美國各聘來一名外師，主要在情境中心教孩子活用英語，都有小學教師證，但專長不見得是英語教學。校長鄭盛元說，該校聘外師只給得起學士六萬多、碩士七萬多元，錄取後會補助來回機票一張，已婚每月房租津貼一萬元，但外師流動率仍很高，幾乎年年換人，限制太多恐更難聘到老師。