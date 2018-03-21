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同一姓氏不同書寫 內政部：不影響民眾權益

2018-03-21 20:35聯合報 記者林河名╱即時報導

聯合晚報今報導，姓氏書寫方式不同，例如「黃、黄」、「溫、温」寫法不同，恐造成民眾辦業務上的困擾。內政部晚間表示，這些都是同一姓氏，也都符合姓名條例第2條規定所列通用字典之文字；民眾申請案件，機關宜尊重當事人姓氏書寫方式，不因書寫方式不同駁回申請，如有身分認定疑義，以戶籍資料為準。

聯合晚報今天一則「異體字之亂」報導指出，全國有142萬人姓「黃」，卻有人身分證在註記時被誤植為「黄」，「黃」、「黄」不分，讓黃先生、黃小姐們與銀行業務往來時十分困擾；彰化一名「黄先生」，身分證是「黄」，到銀行開戶姓氏卻被寫成「黃」，因為「一橫之差」，無法在銀行開票，甚至差點引發信用危機。

內政部晚間發布新聞稿表示，在民國96年已轉知金融監督主管機關及地政單位，同一家族各成員使用書寫方式不同的同一姓氏，不影響親系判別，如經查證當事人年籍等相關資料足資確認當事人身分，且未涉及違反公共秩序及社會安全者，宜尊重當事人姓氏書寫方式的選擇，不因書寫方式不同，駁回其申請；如辦理相關案件發生身分認定疑義，以戶政機關的戶籍資料作為證明。

內政部指出，各代兄弟姊妹間或有不同書寫方式，亦有同一家族各成員使用書寫方式不同的同一姓氏，其不同書寫方式並不影響親系判定，若無違反公共秩序及社會安全，都應予尊重，無庸強制更改。

內政部還提到，教育部於民國70年後始正式公布標準字體，在此之前已有姓名戶籍登記制度，或有國人姓名書寫方式非屬標準字體，考量當事人使用該姓名已久，為維持其社會生活安定性，宜尊重當事人的選擇，不因書寫方式不同（如「黃」或「黄」），強制要求民眾使用正體字；惟姓名使用異體字者，得依其個人意願按姓名條例施行細則第5條規定，更正姓名為正體字，以兼顧法理情。

聯合報視覺設計中心／製作
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