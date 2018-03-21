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紀念李敖、洛夫 書展緬懷現代詩領航人

2018-03-21 20:40中央社 新北21日電

李敖。 圖／聯合報系資料照片
李敖。 圖／聯合報系資料照片
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作家李敖與「詩魔」洛夫日前先後病逝，新北市立圖書館紀念兩位文壇重量級人物，推出李敖與洛夫紀念書展。府中15特別舉辦「無岸之河」特映會追思洛夫，讓民眾可重溫其作品。

新北市府文化局今天發新聞表示，洛夫寫詩超過70年，與過世詩人余光中並稱「詩壇雙子星」，是台灣50年代詩壇的拓荒者之一。詩壇因洛夫的獨特、具有魔幻風格的寫作手法，稱他「詩魔」。

洛夫引領台灣詩壇發展，名作「石室之死亡」備受詩壇重視，他在1954年與張默等人共同創辦「創世紀」詩刊，擔任總編輯多年，號稱「創世紀鐵三角」。

李敖生前身兼多重身分，曾任「文星」雜誌主編，出版過上百本作品，曾自豪自己畢生寫作超過2100萬字，是魯迅700萬字的三倍。文筆自成一家，寫作種類多元。

文化局說，「李敖的書與劍─一身傲骨，寫的就是敢」與「一代洛夫，永遠詩魔」紀念書展，即日起到4月20日在市立圖總館、三重、三芝、金山、石門、及萬里等分館展出。

1959年，洛夫到金門服役，正值兩岸冷戰期間，他在太武山武揚坑道寫下長詩成名作「石室之死亡」，也是記錄影片「無岸之河」重要拍攝現場。

為緬懷洛夫，府中15新北市紀錄片放映院，將於3月24日上午10時30分、3月27日下午2時舉辦「無岸之河」特映會，提供觀賞者回味洛夫的文學風範。

李敖文化局
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