用戲偶打開台泰連結！ 曼谷國際書展下週開跑

2018-03-21 17:51 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 薛佩玉 ／即時報導



包括文化部長鄭麗君(中)及作家紀大偉，何敬堯，張西，林立青，許育榮，陳美燕，邱承宗及亞榮隆撒可努參與曼谷國際書展行前記者會情形。記者薛佩玉／攝影 分享 facebook

蕭青陽說，由於拼音相似，外國人經常將台灣與泰國混淆，才有將兩個皆以T開頭的字母擺在一起，下方的偶服像是打開的一本書，亦像是兩隻打開的雙手隨時都能擁抱，他解釋，右方的戲偶是花木蘭，為代父從軍女扮男裝，「這是她爸爸辭行的現場。」下方的R才是閱讀，藉由閱讀增進兩國的友誼。擷自官網 分享 facebook

兩兩一組的戲偶之書，打開台泰連結！

整整睽違十年，台灣再度以「榮譽嘉賓」(Guest of Honor)的身分受邀泰國國際書展，將在下週四(3月29日)盛大開幕。這回參展單元相當多元，不只是文學性書展，還包括電影，音樂，更納入具國際識別度的台灣傳藝文化。文化部長鄭麗君表示，台灣團這回使命很大，要讓世界閱讀台灣，同時也看見台灣。

文化部長鄭麗君於致詞時提到文化內容策進院，她強調，並非是產業不見，而是要回到振興內容，才是一切文化的根本。鄧麗君欣見在泰國書展行前，聽到作家侯文詠的作品入選泰國文學獎項的消息，她很感謝此次能有機會讓大家一起到泰國交流，讓世界閱讀台灣也看見台灣。

負責此次主視覺的設計師蕭青陽說，走過不同國家旅行，由於拼音相似，外國人經常將台灣與泰國混淆，才有將兩個皆以T開頭的字母擺在一起，下方的偶服像是打開的一本書，亦像是兩隻打開的雙手隨時都能擁抱，他解釋，右方的戲偶是花木蘭，為代父從軍女扮男裝，「這是她爸爸辭行的現場。」下方的R才是閱讀，藉由閱讀增進兩國的友誼。蕭青陽稱，圖像是一個國際語言，兩國人不需言語都能看得懂。

負責此次策展的聯經出版負責人張雪梅表示，這次台灣參與國際書展，聚焦在台灣軟實力及生活美學的展現，包括台灣文學節及音樂的呈現，電影播放及映後交流，透過台灣文化的多元展現，輕敲讀者的心靈，希望能讓更多人認識台灣文化。張雪梅笑稱，這回擺在國際書展上供來賓使用的桌椅，為強調台灣的原汁原味，蕭青陽特別出借家中的古董桌椅空運到泰國，提升展場的文化氣氛。

包括156家的出版社都將參與這次書展的佈展，張雪梅特別指出展場設有版權區，期待透過這次的國際交流，促成更多出版社與國際合作的可能。「漫筆虛實」則是台灣透過科技讓來賓利用更多五感體驗台灣文化，包括「北城百畫帖」，「異人茶跡」、「龍泉俠大戰迷霧人」等，來賓能在虛擬天燈，AR及Google Tango的動態偵測下，用玩的也能做另類的台灣閱讀。