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原鄉幼兒教保資源不足 立委籲政府提對策

2018-03-21 17:41中央社 台北21日電

民進黨立委黃國書今天表示，全台有1.3萬名原住民幼兒，被排除在政府的幼托體系之外，要求教育部與原民會跨部會協商，提出有效政策及作法。

黃國書今天在立法院教育及文化委員會，質詢「原住民族地區民族教育整合發展暨偏遠地區幼兒教保服務資源提供」議題時，揭露原鄉部落的幼兒教保資源嚴重不足問題。

他指出，全台55個原住民族鄉鎮和826個部落當中，僅有211間的公立幼兒園及180間國小附設幼兒園，總共可招收1萬6600名學齡前幼兒，但截至今年2月台灣的學齡前原住民幼兒就有2萬9865名，在現有原住民部落的幼兒教保機構之外，仍然有1萬3000名原住民幼兒，是被排除在政府的幼托體系之外，家長只能自己想辦法。

他表示，過去原住民族委員會雖曾經推動部落托育班計畫，因當時內政部「兒童及少年福利機構設置標準」，以部落托育班的建築使用執照、托育設施設備、衛生和消防等項目與相關規定不符為由，導致大量部落托育班被迫關門。

黃國書表示，部落托育班被迫關門，加上2012年幼托整合之後，幼兒教育的主管機關改為教育部，全台灣陸陸續續有194間公托關閉，一共減少了4500多個托育名額，嚴重損及原住民族幼兒的教保權利。

他說，後續教育部雖依「幼兒教育及照顧法」第10條的規定，推動「部落互助教保服務中心」的設置，但至今只有在屏東縣、新竹縣和高雄市共成立8處，僅僅招收176名原住民幼兒，根本無法改善1萬3000名原住民族幼兒的教保需求，問題出在設置辦法的規範和標準，以及教保人員的進用，都是從辦公室思考，紙上談兵，在絕大多數的原民部落根本難以做到，而教育部也未實地進行了解和輔導。

國教署長邱乾國說，教育部會在原住民地區增加公幼，目前原住民地區5歲的入園率達到96%，相關問題有努力空間，會與原民會跨部會協商與思考，2個月內提出作法。

原住民托育教育部
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