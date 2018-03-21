歐盟對台遠洋漁業黃牌解否 農委會：將揭曉

2018-03-21 16:45 中央社 台北21日電



歐盟黃牌懸宕2年半，今天是歐盟訪台會商最後一天，事涉遠洋漁業新台幣數百億元產值，解除與否受關注。農委會說，此行尾聲沒有指示要再改善什麼，傍晚正式發布會談結果訊息。

行政院農業委員會漁業署表示，歐盟此行訪台距離2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，要求改善漁業管理的時間，已過2年半，這2年多來，農委會推動修法、加強管理的執行強度，並設立24小時監控中心，管理分布在全球各地的遠洋漁船合法作業。

台歐這2年多來，除經常視訊、書面往來，歐盟官方每半年訪視台灣一次，確認履行改善實況，據以決定解除黃牌，或是轉紅牌。

農委會原本有信心去年底可解除，但是去年10月歐盟來訪，評估執法面不夠徹底，因此未如原本預期解除黃牌；為此，事隔半年再度來訪，漁業署不再對外表示是否有信心解除。

不過，今天上午農委會官員與歐盟進行最後一場會談後，午宴過後，農委會告訴中央社記者，歐盟官員返回後會做彙整。

記者詢問，是否如上次會談後指示必須再加強改善的內容。農委會說，「沒有」，但很多事務就是要照改善狀態持續執行；會談完成的相關訊息，預計傍晚正式發布。

漁業署評估，萬一黃牌未解除，還變成被舉紅牌，即遭貿易制裁，光是輸歐漁獲貿易損失粗估新台幣70億元，若是美、日各國跟進制裁台灣，將重創年產值500、600億元規模的遠洋漁業。