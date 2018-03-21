親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二重啟救缺電
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法生效
賑災款遭疑濫用
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

父母病倒誰照顧？「手足差距」引發家庭失和風暴

享壽八十三 李敖以荒謬寫就他的人生

2018-03-21 16:25聯合新聞網 新新聞

分享

【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

報復486先生討回花蓮捐款？網友發起「團購秒退」

2018-03-21 14:11

黃黄之亂、溫温之爭 學者籲政府主動查核

2018-03-21 13:25

森鐵新車陸製？ 台鐵：僅轉向架為陸製

2018-03-21 11:59

學者：解決異體字之亂 官方應整合

2018-03-21 16:00

一家不同姓 戶政司：應依祖先設籍資料更正

2018-03-21 16:00

陳冲名字常被寫錯 自創口訣：我三點不露

2018-03-21 16:00

名字都是異體字 顏寬恒不是顔寬恆

2018-03-21 16:00

異體字之亂！黃、黄一橫之差 慘被銀行退票

2018-03-21 14:43

異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

2018-03-21 14:36

「鍾」、「鐘」都是姓氏 官員常被寫錯姓氏好困擾

2018-03-21 13:54

黃黄不分 一家姓黃不同字 差點被銀行退票

2018-03-21 13:52

內政部：個人姓氏書寫方式 應承襲祖先書寫方式

2018-03-21 13:52

國際藝文交流遭罰款 藝術界提行政訴訟

2018-03-21 12:21

河川污染世界排名，淡水河高居第16

2018-03-21 12:08

交通部召開調整例假會議 運輸工會抗議不要變形工時

2018-03-21 11:18

還在鎖國！ 國際藝文交流當非法工作 藝術界告勞動部

2018-03-21 11:10

詹順貴：若台塑不建海淡廠「除了裁罰也可勒令停業」

2018-03-21 10:53

亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

2018-03-21 08:00

見證台灣史 6大古蹟升格國定

2018-03-20 23:47

大巨蛋都審日程 市府、遠雄又演拉鋸

2018-03-20 23:40

15行業1800家企業 勞檢來了！

2018-03-20 14:10

福衛七號6至8月間由獵鷹重型火箭發射升空

2018-03-20 13:25

強制幼托機構設線上監視 提點子僅2天成案

2018-03-20 13:20

影／前監委葛永光新書發表會 馬英九出席

2018-03-20 12:56

見家扶國外扶助兒 總統：與世界最美連結

2018-03-20 12:51

林伯豐批勞檢外包有開罰壓力 勞動部回應了

2018-03-20 12:29

青年農民、 養蜂人可加農保了 約三萬人受惠

2018-03-20 12:22

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

廉政官涉貪 法務部二當家被「漏新聞」

2018-03-14 16:21

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

菲國經濟成長未雨露均霑 昔來台移工盼再來

2018-03-07 12:06

1個水庫8個單位管！看政府「潛規則」如何餵水庫吃土

2018-03-02 08:54

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

法內情／北院法警長林茂生三十三載法警人生

2018-03-01 10:41

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40
看更多

熱門文章

讀國防大學理工學院可領交大文憑 國防部募兵出猛招

2018-03-21 11:12

陳師孟要參與諷扁舞台劇者道歉 孫大千：他以為他是神？

2018-03-20 21:11

為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

2018-03-20 22:11

飛指部主官掃老街發募兵文宣 基層哀嗚：要逼死誰

2018-03-20 18:04

亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

2018-03-21 08:00

被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

2018-03-21 09:00

花蓮退款惹來酸民 館長嗆：有本事你賣家產去捐

2018-03-21 09:56

陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！

2018-03-20 17:54

陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚

2018-03-20 19:41

堅持要退款共40筆200萬 石材業被汙名化好心痛

2018-03-21 07:26

報復486先生討回花蓮捐款？網友發起「團購秒退」

2018-03-21 14:11

幻象飛官何子雨失蹤至今 妻不放棄盼網友協尋

2018-03-21 08:32

黃黄不分 一家姓黃不同字 差點被銀行退票

2018-03-21 13:52

詹順貴再爆料！深澳電廠電力備用容量率僅占0.1％ 有開發必要？

2018-03-21 10:39

異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

2018-03-21 14:36

有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

2018-03-20 21:42

又一前立委辭世 許登宮當年隨李登輝出走組台聯

2018-03-21 01:01

肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」

2018-03-20 19:37

台灣無望出席世衛大會 將成新常態

2018-03-20 23:45

李敖家屬婉謝總統褒揚令 藍：不願被消費的最好證明

2018-03-21 06:41

影／陳菊華府演說 「非常擔心」現階段兩岸不溝通

2018-03-21 06:35

為何40歲以下都挺他? 柯文哲：我願意給解嚴世代舞台

2018-03-21 01:00

影／詹順貴再轟經濟部 不說清楚深澳案正式生效函不發

2018-03-21 09:55

經長首回應詹順貴：不蓋電廠 2026法定備用容量率不能達標

2018-03-21 15:19

陳師孟要諷扁檢察官致歉 當事人：沒什麼要回應的

2018-03-20 18:15

陳文茜：我至今仍無法提筆 寫一篇悼念李敖的文章

2018-03-21 08:01

符合實際報名狀況 陸官招生名額大減三分之一

2018-03-20 19:44

今年仍進不了世衛大會？ 衛福部長以8字回應

2018-03-21 09:22

館長擬轉捐花蓮震災捐款 台積電：募款已結案

2018-03-20 17:36

國防部證實 遼寧號航艦再度進行跨區長訓

2018-03-21 09:44

美亞太副助卿黃之瀚訪台 今會蔡總統要談…

2018-03-21 00:49

陸官校友會自擬褒揚狀 葬禮當天贈繆德生家人

2018-03-20 20:27

賴清德說「乾淨的煤」 游梓翔：學川普？

2018-03-21 06:48

婦聯會脫產？雷倩：那個笨蛋會設計這種脫產計畫？

2018-03-21 01:02

影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚

2018-03-20 18:19

嚴德發：陸官不會改校歌 中正預校不會改名

2018-03-21 10:28

陳明通：不管藍綠 現在的最大公約數是中華民國

2018-03-21 12:45

什麼事都不得已 孫大千：民進黨在走國民黨的老路

2018-03-21 11:34

鷹式飛彈突擊排部署綠島 參謀總長李喜明督導戰備

2018-03-20 22:33

專家：華府認為 台灣晩春或今夏將提F35戰機邀價書

2018-03-21 08:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top