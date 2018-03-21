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黃黄不分 一家姓黃不同字 差點被銀行退票

2018-03-21 13:52聯合報 記者胡宥心╱即時報導

民眾臨櫃辦理各項事務常需要使用電腦登錄姓名，部分民眾姓氏的書寫方式有正體、異體、...
民眾臨櫃辦理各項事務常需要使用電腦登錄姓名，部分民眾姓氏的書寫方式有正體、異體、簡體之分，在電腦登錄時造成困擾。圖/本報資料照片
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全國有142萬人姓黃，還有3萬多人姓黄，「黃」、「黄」常常分不清，造成民眾困擾。彰化一名黄先生，身分證是「黄」，到銀行開戶姓氏就被寫成「黃」，因為「一橫之差」，無法在銀行開票，甚至差點引發信用危機。

更扯的是，黄先生說，他家身分證上，有的是「黄」，有人是「黃」，一家都姓黄，字都不同。

民進黨立委黃秀芳最近接到彰化黄先生陳情案，黄先生說，他到銀行開戶，但銀行電腦將他的姓誤植成「黃」，近日他想開票，竟然被銀行拒絕，理由是他本人簽名及身分證的「黄」，與銀行戶頭不相符慘被退票，留下退票紀錄，恐影響後續銀行信用擔保或信用卡申辦。

黄先生說，先前不管是電信公司、銀行都把他名字輸入變成「黃」，已經被遠傳、中華電信退件過，直到被銀行退票，他趕緊去銀行正名，才解決跳票問題。

「我姓黃姓了這麼多年，不知道自我介紹的艸頭黄，竟然還有另外一個黄！」黃秀芳驚呼，自己姓黃，但還不知道有另一個黄字，直到接到陳情案才讓她「長知識」。她認為銀行應該要「黃」「黄」通用，不要造成民眾困擾。

金管會接受黃秀芳辦公室詢問時強調，「黃」、「黄」異體字照理說應該要通用，會趕緊釐清，若因為異體字這種原因跳票，更可能影響黄先生交易信用，因此會先請票交所確認黄先生是否有在銀行留下退票紀錄，幫忙澄清，近期也要召開協調會，希望銀行公會發函讓兩個「黃」通用，同時要檢視是否還有其他異體字造成民眾在銀行業務往來的困擾。

黃姓民眾身分證。圖/立委黃秀芳辦公室提供
黃姓民眾身分證。圖/立委黃秀芳辦公室提供
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黃黄不分 一家姓黃不同字 差點被銀行退票。黃姓民眾身分證。圖/立委黃秀芳辦公室提...
黃黄不分 一家姓黃不同字 差點被銀行退票。黃姓民眾身分證。圖/立委黃秀芳辦公室提供
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身分證民進黨

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