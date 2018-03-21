異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

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全國有142萬人姓「黃」，但卻有人身分證在註記時被誤植為「黄」，「黃」、「黄」不分，讓黃先生、黃小姐們與銀行業務往來時十分困擾。彰化一名「黄先生」，身分證是「黄」，到銀行開戶姓氏卻被寫成「黃」，因為「一橫之差」，無法在銀行開票，甚至差點引發信用危機。

142萬人姓「黃」全國第三大姓

其實依照內政部戶政司在民國105年的統計，全國除了有142萬人姓「黃」，高踞全國第三大姓，另外還有3.6萬人姓「黄」。另外常因為異體字搞混的姓氏，還有高／髙、温／溫、龎／龐。

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常被異體字搞混的姓氏

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我是「顏寬恒」不是「顔寛恆」

立委顏寬恒（右）名字裡三個字全是異體字；圖左為妻子陳麗凌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

光是姓氏受異體字困擾還算小事，國民黨立委顏寬恒，名字裡三個字全是異體字。顏寬恒說，他的「恒」有時電腦打不出來，帳單寄來只剩「顏寬」二字，還曾跑攤時主持人把「恒」念成齊桓公的「桓」，喊顏寬「桓」上台時，大家都三條線。

陳冲：這輩子 第三點都不露

前行政院長陳冲簽名。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院前院長陳冲的「冲」字，過去就常被寫成「沖」。陳冲說，其實父母幫他報戶口時是「沖」，但卻被登記成「冲」，對於常被寫成 「沖」，他也不在意，還常跟別人說，他這輩子都少一點，過去為了避免記者把他名字寫錯，還會提醒記者「陳冲三點不露」。

這些姓氏也常混淆