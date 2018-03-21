陳冲名字常被寫錯 自創口訣：我三點不露

桌上名牌將行政院前院長陳冲的名字誤寫為陳沖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

異體字「黃」、「黄」不分，讓許多人為「正名」所苦，還有不少名人的名字也常被搞混。行政院前院長陳冲為了「正名」，常提醒記者「陳冲三點不露」；移民署副署長鐘景琨的「鐘」常被寫錯，讓他頗感困擾。

陳冲幽默的表示，他並不在意別人把他的「冲」寫成「沖」，只是每次看到報紙上寫當「沖」降稅就讓他覺得刺眼。陳冲說，其實父母幫他報戶口時是「沖」，但卻被登記成「冲」，因此他常跟別人說，他這輩子都少一點。過去為了避免記者把他名字寫錯，他還會提醒記者「陳冲三點不露」。

移民署副署長鐘景琨說，他的鐘不是「鍾」的異體字，「鍾」、「鐘」都是姓氏，他幾十年前曾看過資料，兩個姓氏各有1萬9000多戶；不過，他的姓常常被寫錯，有時讓他有點困擾。

鐘景琨說，曾有位就讀警大戶政系的親戚說，「鐘」是日治時代戶政單位的誤寫，後來就一直沿用；也有一說「鐘」姓是閩南人，「鍾」姓是客家人。根據他多年的觀察跟經驗，「好像真的姓鐘的是閩南人，姓鍾的是客家人」，而他是雲林人，祖先來自彰化溪州，那邊早年還有鐘家村。

內政部次長花敬群的「花」也有兩種寫法，有人艸字頭會分開寫，有人則會連筆寫；但花敬群說，他沒有遇過姓氏被寫錯的困擾，因為電腦打字印出花的艸字頭都是分開的，就算他書寫時連在一起寫，也沒有被判定過是不同的字。