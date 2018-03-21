一家不同姓 戶政司：應依祖先設籍資料更正

2018-03-21 16:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ／台北報導



黃姓民眾陳情，因姓氏書寫方式不同造成困擾；內政部戶政司表示，個人姓氏書寫方式，應該承襲祖先的書寫方式，如果在戶籍遷徙的過程中發生過錄錯誤，導致家族姓氏因為電腦化造成不同，應以祖先最初設籍資料為依據，辦理更正。

戶政司表示，部分姓氏書寫方式有正體、異體、簡體之分，無論哪種都是國人所採用，使用年代久遠，也有各代兄弟姊妹間有不同書寫方式，或同一家族成員使用書寫方式不同的同一姓氏，這些使用習慣應該尊重，且不同書寫方式不影響親系判定者，當事人選擇姓氏的寫法，若沒涉及違反公共秩序及社會安全，都尊重意願，也可以在兼顧法、理、情的情況下更正，但以一次為限。

戶政司解釋，常見的有不同寫法的姓氏如「溫」和「温」、「高」和「髙」、「黃」和「黄」、「龐」和「龎」，這些都是同一姓氏，國語辭典有載，「溫」又作「温」，康熙字典寫，「溫」是「温」本字，辭源也寫兩個字可通用，辭海寫「温」是「溫」俗字。

據內政部戶政司2016年的統計，「黃」姓約有142萬人，「黄」姓約3萬6千人，「溫」姓有1萬4000人，「温」姓4萬1000人，「高」姓有18萬人，「髙」姓則有約1100人，「龐」和「龎」各有約1100人和2300人。

「鐘」、「鍾」不是異體字，但常被搞混；根據戶政司統計，2016年鍾姓有約15萬3000人，鐘姓有約2萬8000人。