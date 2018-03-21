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學者：解決異體字之亂 官方應整合

2018-03-21 16:00聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

學者指出，根據教育部國語辭典，黃字的上方是「廿一」。「黄」是「黃」的異體字。這個問題每隔幾年就吵一次，最後都是要民眾自己去改，官方應該主動查核與說明，不要每幾年都來一次「黃黄之亂」、「溫温之爭」。

國教院國語辭典編審會總編輯、東華大學中國語文學系教授許學仁表示，「草頭」黄是民間的俗寫、俗稱，有些人的族譜可能就是這樣寫；但是政府的官方文書，一定要有統一標準，就是「廿一」黃。且根據教育部國語辭典，黃字的上方是「廿一」，黃本身就是部首，總筆畫12畫，沒辦法拆。

同一姓氏不同字體 資料來源／戶政司
同一姓氏不同字體 資料來源／戶政司
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「黄根本跟草頭沒有關係。」許學仁說，從字的源頭去看，「黄」不是草頭，但大家都已經習慣說草頭黄。早期身分證等證件都是手抄，抄成奇奇怪怪的大有人在。例如，姓羅的人自我介紹時會講成「四維」羅，但正確應該是「网維」羅，在傳抄過程中，慢慢變成「四」的樣子。

許學仁指出，民國70年，教育部正式公布「廿一」黃是標準字，當時還試用三年，徵求民眾的意見。

淡江大學中國文學學系助理教授楊宗翰表示，姓氏異體每幾年就會被討論一次，最後都是要民眾自己去改。官方說法一向都是戶政資料姓氏登記以戶籍謄本為準，有需要更改異體字的姓氏，民眾需自行赴戶政事務所更改戶籍資料，才能統一身分證跟其他證件。

楊宗翰說，問題根本出在早期登錄證件時，不夠重視多一畫或少一畫的異體字問題，才會弄到現在每隔幾年被提出來爭論。「難道不該為了便利民眾，官方主動查核來解決嗎？畢竟官方不動，電信業跟銀行業怎麼敢動呢？」

「積非固然不應成是，但便民性還是必須優先考量。」楊宗翰說，「黃」與「黄」二字若原來就是戶政登記人員登記之誤，官方就該主動查核說明，不要每幾年都來一次「黃黄之亂」、「溫温之爭」。

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