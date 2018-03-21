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森鐵新車陸製？ 台鐵：僅轉向架為陸製

2018-03-21 11:59聯合報 記者雷光涵╱即時報導

阿里山森林鐵路新購購車案，被立委質疑引進中國大陸車輛。圖／台鐵局提供
阿里山森林鐵路新購購車案，被立委質疑引進中國大陸車輛。圖／台鐵局提供
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立法委員鄭寶清今天在立法院交通委員會質詢公共工程委員會時說，阿里山森林鐵路新購車廂得標廠商森陽機械技術，只做過車廂內部裝修，卻掛「人頭」得標、引進陸製車輛，導致新車試車出軌。台鐵表示，鐵路軌距762mm使用的自導式轉向架，關鍵技術國內不成熟且缺乏零件供應鏈，所以承攬廠商與大陸採技術合作生產，經查，該批車輛僅自導式轉向架及車架為大陸製、煞車用E閥為日本三菱系統。

鄭寶清表示，秦陽機械毫無車輛生產經 驗，卻可以得標，再買中國的東西進來，無法管理。公共工程委員會主任委員吳澤成備詢時表示，能不能從中國引進，要在標案明確載明，對於中國廠商一是禁止投標，一是限制產品來源。森鐵出軌問題已在查明處理。

台鐵回應，因阿里山鐵路山區彎道多，車輪與鋼軌磨耗嚴重，故採用自導式轉向架解決鋼軌削軌問題，104年依循政府採購法公開招標，開放國內外廠商開發生產新車，由最低標廠商秦陽機械得標，簽約後開始新車廂設計及新車打造工作。

秦陽設計的新車廂經台鐵局確認，於105年8月提送細部設計圖經審核同意。台鐵說，無線電系統、電力系統、電氣系統、煞車系統、連接系統、風道、燈具、外裝為國內協力廠商提供，新車廂由秦陽機械公司自行組裝內裝、軔機機構系統、連結系統、空氣管路系統、電器裝置等。廠商生產完成的新車經整備檢查完成，最後運送至森鐵處做試車檢驗作業。台鐵局將嚴格把關以達到所需品質。

台鐵

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