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交通部召開調整例假會議 運輸工會抗議不要變形工時

2018-03-21 11:18聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

勞基法新制上路，向來被視為血汗行業的交通運輸業，未被納入七休一例外，不過，臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會等客運工會代表，今日在交通部公路總局公路人員訓練所門口舉標語抗議，工會總幹事王浩說，勞動部決議不將汽車客運業、汽車貨運及倉儲業共23個行業納入開放鬆綁，但今日交通部又要召開七休一例外討論會議，擔心未來又會被納入，將強烈表達訴求，不要「變形工時七休一，運輸業者做甲死」。

交通部今日原在本部會議室舉行「汽車客貨運業適用勞動基準法第36條第4項調整例假需求討論會議」，後來地點改至公路總局公路人員訓練所，並邀請工會代表參加，不過在會議開始前，臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、臺灣汽車客運業產業工會代表就在門口召開記者會表達訴求。

臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事王浩說，勞動部啟動全面勞檢，客運、貨運業常被列入專案勞檢，但過去3年，勞動部「違反勞動法令事業單位系統」內搜尋貨運及物流，超時加班的公司高達77家，國定假日和特休被吃掉的將近20家，甚至還有29家連出勤紀錄都沒有，作為主管機關的交通部，漠視每年幾十家公司工時違法，無法有所作為，達到矯正作用，針對今日的會議，決不能淪為為背書會議，也會在會議中提出心聲。

臺灣汽車客運業產業工會理事張立宗說，客運業司機人手不足，很多班都是硬加在現職司機上，法令規定每日最多上限是12個小時，我們的上班時間真的會超過14、15甚至16個小時，就算包含休息時間，但休息時間被切得零零散散，還得再趕班次，無論法怎麼修，仍改不了血汗超時上班的現況。

臺灣汽車客運業產業工會理事張立宗說，很多客運司機都是血汗超時上班。記者陳妍霖／攝...
臺灣汽車客運業產業工會理事張立宗說，很多客運司機都是血汗超時上班。記者陳妍霖／攝影
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臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、客運工會等代表今日上午在交通部公路總局公路人員訓練...
臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、客運工會等代表今日上午在交通部公路總局公路人員訓練所門口舉標語抗議。記者陳妍霖／攝影
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勞動部七休一勞檢

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