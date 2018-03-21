交通部召開調整例假會議 運輸工會抗議不要變形工時

2018-03-21 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞基法新制上路，向來被視為血汗行業的交通運輸業，未被納入七休一例外，不過，臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會等客運工會代表，今日在交通部公路總局公路人員訓練所門口舉標語抗議，工會總幹事王浩說，勞動部決議不將汽車客運業、汽車貨運及倉儲業共23個行業納入開放鬆綁，但今日交通部又要召開七休一例外討論會議，擔心未來又會被納入，將強烈表達訴求，不要「變形工時七休一，運輸業者做甲死」。

交通部今日原在本部會議室舉行「汽車客貨運業適用勞動基準法第36條第4項調整例假需求討論會議」，後來地點改至公路總局公路人員訓練所，並邀請工會代表參加，不過在會議開始前，臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、臺灣汽車客運業產業工會代表就在門口召開記者會表達訴求。

臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事王浩說，勞動部啟動全面勞檢，客運、貨運業常被列入專案勞檢，但過去3年，勞動部「違反勞動法令事業單位系統」內搜尋貨運及物流，超時加班的公司高達77家，國定假日和特休被吃掉的將近20家，甚至還有29家連出勤紀錄都沒有，作為主管機關的交通部，漠視每年幾十家公司工時違法，無法有所作為，達到矯正作用，針對今日的會議，決不能淪為為背書會議，也會在會議中提出心聲。