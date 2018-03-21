詹順貴：若台塑不建海淡廠「除了裁罰也可勒令停業」

2018-03-21 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



詹順貴說，如果台塑確定不建海淡廠，會違反環評承諾，可依環評法第17條、22條加以處理，除了裁罰罰鍰、要求限期改善，也可以勒令停止營業。聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook 近日台塑六輕麥寮園區海水淡化廠案，被環評要求枯水期產量全開，台塑集團質疑不合理。不過，環保署副署長詹順貴今天在立法院備詢時指出，海水淡化廠是台塑自己的承諾，如果確定違反環評承諾，會依環評法加以處理。除了可以要求限期改善，也可以勒令停止營業。

立法委員林岱樺今天在立法院經委會中，質詢台塑六輕海水淡化廠一案，詹順貴與經濟部長沈榮津一起備詢。

林岱樺詢問，台塑現在反映每日10萬噸產能太嚴苛，不排除放棄，環保署有任何做法嗎？詹順貴回應，如果台塑確定不建海淡廠，會違反環評承諾，可依環評法第17條、22條加以處理，除了裁罰罰鍰、要求限期改善，也可以勒令停止營業。

詹順貴表示，台塑承諾要做10萬噸的海水淡化廠，這是企業自己承諾，是為了補足枯水期水量不足。但是，海淡廠如何規劃只有開發業者能提，「一直拖到現在才提出來，我們非常無奈」。至於未來執行，「這要看台塑集團如何看待自己公司信譽」。

台塑集團3月5日舉行春酒，對於海水淡化廠一案，總裁王文淵指出，「台塑集團也是人」，機器總有故障時，不能把握百分百生產，環評有這些要求並不合理。

台塑化董事長陳寶郎當時也指出，台塑會在枯水期盡量全量供應，以解決水資源問題。但是「沒有人能保證一定就是10萬噸」，因為海水水質等都會影響到產量，「水質一變化，產量就會受影響」。不可能保證這120天都不會故障。未來會持續跟環評委員溝通，希望大會把意見提出來。