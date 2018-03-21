親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二重啟救缺電
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法生效
賑災款遭疑濫用
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

落榜餐廳付了200萬顧問費！米其林遭爆收錢還沒摘星

被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

影／詹順貴再轟經濟部 不說清楚正式生效函不發

2018-03-21 09:55聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

深澳燃煤電廠環差案通過，引發政治風暴，也可能成為執政團隊今年選舉的包袱。

環保署副署長詹順貴今天再度砲打經濟部，認為經濟部、能源局、台電都應該為現在的執政團隊想一想，對於未來的能源配比路徑圖，應該對外說明清楚，否則，即使他在深澳電廠環差會議上投下贊成票，環評通過的正式公文，也不會簽核使之生效。

詹順貴今天上午接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪，再度表達對經濟部、能源局、台電的不滿。

他表示，當天深澳電廠環差會議上，他雖然投下贊成票，但是也有附帶決議，經濟部必須要對外說明2025年能源配比的路徑圖，建議經濟部要提出報告，等經濟部報告了，環保署的行政公文才會發出，雖然報告沒有時間限制，但若經濟部敷衍了事，就再報告一次。

詹順貴說，2025年政府要達到50%天然氣、30燃煤%、20%再生能源配比，究竟要有多少離岸風電陸續會做好，預估的路徑圖都應該要能講出來，實際執行的現況也許不見得能完全達到，但是，若不清楚說出，人民怎麼會對政府興建深澳燃煤電廠有信心，這個案子引起這麼多紛爭，經濟部應該為整個行政團隊著想。

經濟部能源局長林全能今天在立法院表示，都有提供完整資訊給行政院長賴清德。詹順貴反擊，如果他(林全能)有提供完整的資訊給行政院長賴清德，院長應該就不會說出「乾淨的煤」這樣的詮釋，但是能源局一向對外回應都是這樣閃閃躲躲，若能源局有給院長完整的資訊，請能源局把這份資訊簡報檔之類的可以公開給大家看。

詹順貴表示，昨天他在廣播節目中點名林全能、台電總經理鍾炳利，應該提供更完整的資訊給賴清德時，媒體在第一時間也問到林全能的回應，但他竟然說他並不知道、還是沒聽過有「乾淨的煤」這名詞；今天又對外說他有提供院長完整的資訊，這中間有沒有前後矛盾？

詹順貴說，經濟部與環保署，一個管經濟發展，一個是管制，在行政團隊上，本來就是比較相對對立的角色，若有意見不一致，本來就應該到行政院溝通，目前環保署長李應元原本就是行政院秘書長，溝通協調能力非常好，但因為經濟部有很多三級的機關，工業局、能源局等家大業大，即使閣員部長間的溝通順暢，指令下達後，到三級機關是否會打折扣，大家也能去了解。

環保署副署長詹順貴今天再度砲打經濟部，認為經濟部、能源局、台電都應該為現在的執政...
環保署副署長詹順貴今天再度砲打經濟部，認為經濟部、能源局、台電都應該為現在的執政團隊想一想，對於未來的能源配比路徑圖，應該對外說明清楚，否則，即使他在深澳電廠環差會議上投下贊成票，環評通過的正式公文，也不會簽核使之生效。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
分享

詹順貴林全台電

相關新聞

亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

2018-03-21 08:00

見證台灣史 6大古蹟升格國定

2018-03-20 23:47

大巨蛋都審日程 市府、遠雄又演拉鋸

2018-03-20 23:40

15行業1800家企業 勞檢來了！

2018-03-20 14:10

福衛七號6至8月間由獵鷹重型火箭發射升空

2018-03-20 13:25

強制幼托機構設線上監視 提點子僅2天成案

2018-03-20 13:20

影／前監委葛永光新書發表會 馬英九出席

2018-03-20 12:56

見家扶國外扶助兒 總統：與世界最美連結

2018-03-20 12:51

林伯豐批勞檢外包有開罰壓力 勞動部回應了

2018-03-20 12:29

青年農民、 養蜂人可加農保了 約三萬人受惠

2018-03-20 12:22

影／幫勞工討回7天假 勞盟發起公投廢惡法

2018-03-20 11:16

杜絕虐嬰 林俊憲提托嬰中心、幼兒園強裝監視器

2018-03-20 10:58

被環團點名是深澳電廠幫凶 農委會為何投下贊成票？

2018-03-20 10:55

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

廉政官涉貪 法務部二當家被「漏新聞」

2018-03-14 16:21

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

菲國經濟成長未雨露均霑 昔來台移工盼再來

2018-03-07 12:06

1個水庫8個單位管！看政府「潛規則」如何餵水庫吃土

2018-03-02 08:54

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

法內情／北院法警長林茂生三十三載法警人生

2018-03-01 10:41

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

iPAS產業專業人才鑑定，榮耀時刻，翻轉職涯機遇

2018-03-14 10:00
看更多

熱門文章

館長百萬力挺！ 除了捐款 台積電還做了哪些事？

2018-03-20 12:26

網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？

2018-03-20 11:09

陳師孟要參與諷扁舞台劇者道歉 孫大千：他以為他是神？

2018-03-20 21:11

飛指部主官掃老街發募兵文宣 基層哀嗚：要逼死誰

2018-03-20 18:04

為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

2018-03-20 22:11

誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人

2018-03-20 12:29

賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電

2018-03-20 13:43

「陳主委無法回答陳教授的問題」 陳明通備詢狂跳針

2018-03-20 13:17

亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

2018-03-21 08:00

陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚

2018-03-20 19:41

美學者建議蔡英文總統：不接受美台關係升級較明智

2018-03-20 16:30

陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！

2018-03-20 17:54

堅持要退款共40筆200萬 石材業被汙名化好心痛

2018-03-21 07:26

政治獻金流向親友？盧秀燕：誠實申報被人拿來抹黑

2018-03-20 15:39

陳菊華府籲僑界：蔡總統執政未2年 別這麼早失望

2018-03-20 11:51

有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

2018-03-20 21:42

曾送50萬元給中央官員？柯文哲：這要講清楚

2018-03-20 13:03

台灣無望出席世衛大會 將成新常態

2018-03-20 23:45

被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

2018-03-21 09:00

肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」

2018-03-20 19:37

賴清德：中國認為唯一的鑰匙是九二共識 在台灣找不到

2018-03-20 16:09

舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉

2018-03-20 12:53

又一前立委辭世 許登宮當年隨李登輝出走組台聯

2018-03-21 01:01

陳菊華府演說 「非常擔心」現階段兩岸不溝通

2018-03-21 06:35

李敖家屬婉謝總統褒揚令 藍：不願被消費的最好證明

2018-03-21 06:41

陳師孟要諷扁檢察官致歉 當事人：沒什麼要回應的

2018-03-20 18:15

為何40歲以下都挺他? 柯文哲：我願意給解嚴世代舞台

2018-03-21 01:00

棄守台北市議會？ 國民黨議員選舉僅保守提31席未過半

2018-03-20 15:40

陳師孟第一次約詢陳水扁 盼參與諷扁舞台劇者致歉

2018-03-20 16:06

館長擬轉捐花蓮震災捐款 台積電：募款已結案

2018-03-20 17:36

符合實際報名狀況 陸官招生名額大減三分之一

2018-03-20 19:44

8億紓困業者惹議 媒體爆：花蓮的產業補助比例最高

2018-03-20 13:12

影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚

2018-03-20 18:19

前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票

2018-03-20 14:10

幻象飛官何子雨失蹤至今 妻不放棄盼網友協尋

2018-03-21 08:32

美亞太副助卿黃之瀚訪台 今會蔡總統要談…

2018-03-21 00:49

陳文茜：我至今仍無法提筆 寫一篇悼念李敖的文章

2018-03-21 08:01

婦聯會脫產？雷倩：那個笨蛋會設計這種脫產計畫？

2018-03-21 01:02

鷹式飛彈突擊排部署綠島 參謀總長李喜明督導戰備

2018-03-20 22:33

賴清德說「乾淨的煤」 游梓翔：學川普？

2018-03-21 06:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top