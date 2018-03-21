影／詹順貴再轟經濟部 不說清楚正式生效函不發

2018-03-21 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



深澳燃煤電廠環差案通過，引發政治風暴，也可能成為執政團隊今年選舉的包袱。

環保署副署長詹順貴今天再度砲打經濟部，認為經濟部、能源局、台電都應該為現在的執政團隊想一想，對於未來的能源配比路徑圖，應該對外說明清楚，否則，即使他在深澳電廠環差會議上投下贊成票，環評通過的正式公文，也不會簽核使之生效。

詹順貴今天上午接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪，再度表達對經濟部、能源局、台電的不滿。

他表示，當天深澳電廠環差會議上，他雖然投下贊成票，但是也有附帶決議，經濟部必須要對外說明2025年能源配比的路徑圖，建議經濟部要提出報告，等經濟部報告了，環保署的行政公文才會發出，雖然報告沒有時間限制，但若經濟部敷衍了事，就再報告一次。

詹順貴說，2025年政府要達到50%天然氣、30燃煤%、20%再生能源配比，究竟要有多少離岸風電陸續會做好，預估的路徑圖都應該要能講出來，實際執行的現況也許不見得能完全達到，但是，若不清楚說出，人民怎麼會對政府興建深澳燃煤電廠有信心，這個案子引起這麼多紛爭，經濟部應該為整個行政團隊著想。

經濟部能源局長林全能今天在立法院表示，都有提供完整資訊給行政院長賴清德。詹順貴反擊，如果他(林全能)有提供完整的資訊給行政院長賴清德，院長應該就不會說出「乾淨的煤」這樣的詮釋，但是能源局一向對外回應都是這樣閃閃躲躲，若能源局有給院長完整的資訊，請能源局把這份資訊簡報檔之類的可以公開給大家看。

詹順貴表示，昨天他在廣播節目中點名林全能、台電總經理鍾炳利，應該提供更完整的資訊給賴清德時，媒體在第一時間也問到林全能的回應，但他竟然說他並不知道、還是沒聽過有「乾淨的煤」這名詞；今天又對外說他有提供院長完整的資訊，這中間有沒有前後矛盾？