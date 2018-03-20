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貢獻己力 旅印台人捐助印度陽光計畫

2018-03-20 23:58中央社 新德里20日電

為貢獻印度社會，駐印度代表田中光夫人陳毅君邀集駐外官員夫人和台商捐出家中多餘的器具和衣物，今天交給印度非政府組織「陽光計畫」，希望能嘉惠需要的人。

田中光、陳毅君伉儷、駐外官員夫人及台商等10多人，20日把家中用不到的器具、衣物、寢具等，交給印度「陽光計畫」（Sunshine Project）負責人艾若拉（Kuku Arora），希望透過艾若拉所屬的非政府組織，讓這些物品能給需要的人使用。

陳毅君說，陽光計畫最讓她印象深刻的是，他們拒絕政府資助，全部靠真正願意付出的人認養和提供捐助，照顧在街頭乞討的孩子，同時也接受任何物品捐助，即使是破掉的襪子、壞掉的機器，陽光計畫都能找人修補後讓這些捐助品物盡其用。

艾若拉表示，即使是破掉的襪子、毯子或衣物，對流落街頭的窮人來說，都可成為躲過致命寒冬的保暖物品，陽光計畫歡迎各界捐助包括破掉的、壞掉的各種物品，他們都能找到方法讓這些物品物盡其用，幫助街頭需要的孩子獲得溫暖，他很感謝台灣能捐助這麼多東西給陽光計畫。

他談到創設陽光計畫，契機是在2002年某天發現約2歲的女孩羅希尼（Roshni）流落街頭，因而和妻子每天帶些食物給這個小女孩。

但過幾天後，艾若拉說，這小女孩不知去向，經過訪查發現她在大街上行乞，他去和羅希尼父母溝通，希望提供孩子食物、醫療保健和教育，中間歷經波折，終於在他兒子生日那天創立陽光計畫，專門照護街頭行乞的孩童，並由志工提供教育。

艾若拉說，在印度，包括貪污、官僚系統、種姓不平等、宗教和不法集團控制孩子在街頭行乞等諸多問題，迄今無法解決，他決定透過教育改變印度。唯有教育這些街頭兒童，再透過兒童影響他們的父母，才能在未來改變印度。

田中光分享一個小故事，談到在一場森林大火、動物四散而逃之際，只有一隻鴿子含著水試圖澆熄大火，當其他動物質疑鴿子瘋了時，鴿子淡淡地說：「我只是盡我的能力做好我的工作。」

他說，一個人可能無法改變現狀和整個系統，但如果能像艾若拉這樣聚集一群人盡力把工作做好，大家會看到一個更好的印度、更好的世界和更好的人類社會，印度台灣社群很高興能貢獻一己之力。

這個故事的原型是鸚鵡救火，由魏晉南北朝的漢譯佛教典籍傳入中國。

印度台商保暖

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