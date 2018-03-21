亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

2018-03-21 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



美國在台協會（AIT）台北辦事處預計今年夏天從大安區搬遷到內湖新址。AIT昨天透過臉書發布影片，由處長梅健華（Kin Moy）宣布這項消息，影片也揭露內湖新址的畫面。

AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路三段，曾經是美軍顧問團團本部所在地。在台美斷交前，美國駐華大使館曾位在北門附近，不過，在1979年美國與中華民國斷交後，美國大使館也跟著關閉。

圖為興建中的AIT台北辦事處內湖金湖館新館。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國駐華使館 從北京東交民巷到南京

美國駐華使館的歷史可以追溯到清朝同治年間。第二次鴉片戰爭後英國、法國相繼在東交民巷設立使館。隨後，美國在1862年在東交民巷路以南、御河以西設立公使館。1928年國民政府定都南京後，美國駐華公使也由北京改駐南京。

1949年12月中華民國政府遷台，因局勢不穩，美國在1950年才重新在台北市派任美國駐中華民國大使，並裁撤美國駐台北總領事館。1954年後，大使館遷至北門附近，門牌地址編為台北市中正路1842號。1979年2月28日美國大使館關閉後，現址改建為財政部國稅局。而大使館舊址在2002年被江蘇省政府列為江蘇省文物保護單位。

駐華使館遷台 曾遇兩次大型抗議

台灣群眾不滿美軍法庭隊美軍上士雷諾槍殺劉自然案判決，民眾包圍破壞美國大使館。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國駐世界各國的大使館，都常常是被抗議甚至恐怖攻擊的對象。儘管我國和美關係一向不錯。但台北的美國駐華大使館還是曾遇過兩次重大事件，一是劉自然事件，另一件則為中美斷交抗議事件。

劉自然事件

數百抗議民眾在美大使館外，將停放的13輛汽車一一推翻砸毀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1957年5月24日，駐台美軍上士雷諾涉嫌槍殺革命實踐研究院職員劉自然，美國軍事法庭將雷諾無罪釋放遣送回美，引發輿論譁然。當時，近2千名民眾到美國大使館抗議，搗毀汽車、桌椅，將公文散落滿地，並企圖扯下美國國旗。

美方聞訊震怒，軍警晚間宵禁，中美關係陷入緊張。國人雖同情劉自然冤死，但受美方壓力，經外長葉公超、駐美大使董顯光向美國道歉，且將維安軍憲警三長免職，才漸平息。

劉自然妻子手持一塊硬紙板到美國大使館門前，她將紙板豎立在路旁，上頭寫著「殺人者無罪」、「我控訴！我抗議！」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

劉自然事件在當時，除了凸顯美軍駐台人員與當地居民生活水平的落差所造成的摩擦怨懟，還有其因享有外交官待遇而不受中華民國法律管轄所衍生的問題。此事件也是台灣在二次世界大戰結束後，少有的幾次反美事件之一，也是台灣戒嚴時期罕見的大規模示威活動。

中美斷交抗議

台美斷交激起了島內猛烈的愛國情操，抗議「美中（共）建交」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1978年12月16日美國總統卡特宣布，1979年1月1日將與中共正式建交，美原定3個月前通知台灣，但因擔心國會反彈，最終僅給台灣8小時應變；美駐華大使安克志16日凌晨2時告知蔣經國，美完全接受中共三條件：斷交、廢約、撤軍。8小時後，卡特發表兩國建交演說。

美副國務卿克里斯多福1978年12月27日抵台，為台美斷交後的新關係進行談判，沒想到一出松山機場，被上萬憤怒群眾蛋洗，克卿嚇得如驚弓之鳥，眉毛也撞傷，直接驅車躲進圓山美軍俱樂部，成為當年台美斷交最受矚目人物。

美國國務院副國務卿克里斯多福率領的中美關係諮商代表團抵華，與我針對中美關係進行談判期間，遭抗議民眾包圍蛋洗座車。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣當時雖然處於戒嚴狀態，愛國青年群起湧上台北街頭，向來台斷交的美國代表團砸雞蛋抗議。克卿抵台前，民眾16日已聚圓山美軍俱樂部，砸損十數輛轎車，打破門窗玻璃；克卿27日抵台後，萬人抗議場面不少人至今還有印象。

來華談判的代表團團長、副國務卿克里斯多福﹙右二﹚，晚間抵達台北機場，向中外記者發表聲明。右三為外交部長錢復、右四為美國駐華大使安克志。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

時任中華民國外交次長的錢復憶起這段歲月曾說，抗議人潮到處都是，克卿確實飽受驚嚇。當時還傳出克因隔日見蔣經國，將蛋洗西裝送洗，領班發現褲檔失了一大片，稱「應是驚嚇過度，尿失禁了。」

AIT新址 造價62.8億元台幣

美國在台協會（AIT）台北辦事處新館場址在內湖，占地6.5公頃，用地比去年落成的駐北京新大使館還大。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

AIT即將遷往內湖的消息一出，備受矚目，但過程卻也一波三折。內湖新館是外國第一個在台灣興建的代表處，造價2億1600萬美金（約62.8億元台幣），堪稱全亞洲最貴的美國使館，比在巴格達和北京的全球前兩大美國大使館花費還高，而且這座新館將符合國際綠建築標準，內有太陽能和汙水處理等綠能科技，6.5公頃的占地中，僅開發15%，其餘保留原始的自然生態。

AIT位於內湖的新建館舍背靠小山丘，面向金湖路，原址為駕駛訓練學校，是外交部取得並經管的國有土地，AIT向外交部承租99年，租約從2004年底、2005年初開始，也就是這筆租約已履行13年。依規畫，新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。

館舍有反恐設計 連工人都自美進口

北市府尋覓音樂廳、圖書館總館新址，相中美國在台協會（AIT）現址，預計最快後年開工，初估興建經費約需近60億元。 圖／北市都市發展局提供 分享 facebook

新館舍採取堡壘式布局，並具有反恐設計。定於2018年6月舉行揭示典禮、最晚於同年9月30日前正式完成搬遷。未來，AIT現址將規畫興建台市立音樂與圖書中心，並改造現有道路，串聯建國藝文特區、大安森林公園。

外傳此次興建案，不但包商是美國公司，連興建的工人都「原裝進口」來自美國，一切都是自己來。消息指出，美國駐俄羅斯使館曾因請當地電信公司安裝電話線，導致使館電話遭竊聽，之後美國在全球的政府單位，都改由美國政府認可的承包商進行建置。

AIT官員說，美國駐非洲使館曾遭汽車炸彈攻擊，美國政府決定提升全球使館維安層級，新館雖算不上全球最安全的美國使館，但也是提升維安層級的計畫之一，所以相關設計都須保密。

興建期間曾爆欠款爭議 搬家也一延再延

承接美國在台協會台北辦事處（AIT）內湖新館工程的台灣包商到施工場地前，抗議廠商欠款。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

此外，新館興建工程期間也曾爆發欠款爭議。承包美國總包商Weston公司工程的台灣營造商，遭美商Weston積欠4.7億工程款項，使上百名工人領不到工資，數10名工人曾在AIT新大樓工地停工抗議。事發後，AIT即派代表與內湖新建辦公大樓台灣承包商會談，了解美國承攬建商欠款問題。

原本預計2017下旬要啟用內湖新館，AIT卻遲遲未有動作，據傳考量有2個因素。除了信義路舊址必須復原歸還台北市政府外，傳辦事處安全人員部署進駐的技術問題也還在協調。

由於AIT在交還現址土地前，必須自行將現址上加建的建築進行復原整平，至於要復原成什麼現況，牽涉預算，台美雙方也還要協商。也因為楊甦隸先披露AIT內湖新館將有美國海軍陸戰隊進駐維安，讓新館啟用政治背景變得複雜，有更多枝節問題必須克服。

陸戰隊進駐的迷思

美國海軍陸戰隊將駐守台北AIT新館，陸戰隊只會在AIT辦公大樓內穿制服，出外並不會穿制服。 圖／取自新華網 分享 facebook

現今AIT職員總共超過450人以上，是一個龐大的外交隊伍，從事各種與美國利益相關的工作，如：政治意見交換、商業服務、農產品銷售、旅遊服務及文化交流。內部職員名義上為民間組織職員，但實際是由美國國務院授權執行相關外交任務的公務員。

前AIT台北辦事處長楊甦棣去年曾透露，AIT位於台北內湖新址落成啟用後，美方將派遣陸戰隊駐守負責安全維護。楊甦棣說，這是美國對台灣朋友的承諾。設計AIT辦公新大樓之初，就希望能打造一個「陸戰隊之家」，這是美國派駐台人員應得的待遇，美國在世界各國外交館舍，也都有此設施，「台北也會有」。

此消息一出，隨即引發美國「對台關係提升」的討論。但實際上，派遣陸戰隊保護使領安全是美國駐外館處的標準配備。台美斷交後，AIT辦公地點仍有未著軍服的武官進駐。AIT官員並表示，就算有陸戰隊駐守AIT，也只是個大約十來人的衛隊，和外界傳是「部隊」有些差距。